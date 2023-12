Fitness Völlerei an Weihnachten: So kommst du gesund durch die Tage

Gevelsberg Die Weihnachtsfeiertage sind auch die Tage des leckeren Essens. Wer sich nicht komplett gehen lassen möchte, sollte einiges beachten.

In der festlichen Jahreszeit liegt der verführerische Duft von Zimt, Braten und Plätzchen in der Luft. Weihnachten ist jedoch auch die Zeit, in der viele von uns befürchten, dass die übermäßige Kalorienaufnahme uns mit zusätzlichen Pfunden belastet. Durchschnittlich verzehren Menschen an den Feiertagen oft mehr Kalorien als üblich. Großzügige Festmähler, Süßigkeiten und reichhaltige Leckereien können leicht zu einer erhöhten Kalorienaufnahme führen. Werfen wir einen Blick darauf, wie viele Kalorien durchschnittlich an Weihnachten konsumiert werden und wie man sie auf gesunde Weise loswerden kann.

Die genaue Anzahl der an Weihnachten konsumierten Kalorien variiert natürlich von Person zu Person. Ein durchschnittliches Weihnachtsessen kann jedoch leicht zwischen 1000 und 2000 Kalorien liegen – und das ist nur die Hauptmahlzeit! Berücksichtigt man Snacks, Getränke und Desserts, kann sich diese Zahl schnell verdoppeln oder verdreifachen. Der tägliche Bedarf liegt durchschnittlich bei 1800 bis 2500 kcal. Was kannst du also tun?

Diese drei einfachen Tipps helfen

1. Bewegung einplanen: Nach den Feiertagen wieder in einen regelmäßigen Trainingsrhythmus zu kommen, ist entscheidend. Spaziergänge, Joggen, Yoga, Fitnesskurse und vor allem Krafttraining können helfen, den Stoffwechsel anzukurbeln und überschüssige Kalorien zu verbrennen.

2. Portionen reduzieren: An den Feiertagen und auch danach ist es sinnvoll, die Portionsgrößen zu kontrollieren, bewusst zu essen und darauf zu achten, nicht nur aus Gewohnheit zu essen.

3. Gesunde Ernährung priorisieren: Setz auf nährstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, mageres Eiweiß und Vollkornprodukte. Vermeide stark verarbeitete oder zuckerhaltige Lebensmittel, um den Kaloriengehalt zu reduzieren. Das Wichtigste an den Feiertagen ist, sich kein schlechtes Gewissen zu machen, aber nicht zur Völlerei zu neigen.

Drastische Maßnahmen helfen nicht

Nach den Feiertagen sollte man sich darauf konzentrieren, gesunde Gewohnheiten zu fördern. Der Weg zur Entgiftung nach den Festtagen liegt nicht in drastischen Maßnahmen, sondern in einem ausgewogenen Lebensstil. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Jan Danowski ist ausgebildeter Fitnesstrainer und leitet das „Crossfit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Weitere Artikel seiner Kolumne „Der Profi rät“ finden Sie hier.

