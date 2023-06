Vierte Zusage: Urspruch bleibt bei den EN Baskets Schwelm

Lennart Urspruch spielt auch in der neuen Saison in gelb und blau.

Schwelm. Der Kader der EN Baskets Schwelm nimmt weiter Formen an: Mit Lennart Urspruch bleibt ein Youngster, der sich in der ProB bewährt hat.

Die Personalplanungen der EN Baskets Schwelm schreiten voran. Nach der Weiterverpflichtung von Robert Merz, Chris Frazier und Till Hornscheidt wird auch Lennart Urspruch in der kommenden Saison bei den ProB-Basketballern zum Aufgebot gehören.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Der 22-jährige Aufbauspieler spielt trainiert seit zwei Jahren bei den EN Baskets und feierte in der vergangenen Spielzeit auch sein ProB-Debüt. Insgesamt kam Urspruch, der parallel auch für die SüdwestBaskets Wuppertal in der 2. Regionalliga aktiv war, elfmal in der abgelaufenen Saison im Trikot der Schwelmer auf, weitere fünfmal gehörte er zum Kader. Sein bestes Spiel absolvierte Urspruch bei der Heimspielpleite gegen die Iserlohn Kangaroos, in dem er mit einem Korbleger kurz vor Schluss für die späte Führung der EN Baskets sorgte. Durchschnittlich stand der Wuppertaler 5:41 Minuten pro Partie auf dem Feld.

Schwelms Trainer Möller lobt Entwicklung

Schwelms Trainer Falk Möller sieht viel Talent bei seinem engagierte Youngster. „Seine Entwicklung ist sehr gut und er hat es sich verdient, jetzt vollständig zum Kader zu gehören.“ Urspruch selbst freut sich ebenfalls. „Schwelm bietet mir optimale Voraussetzungen, um mich weiterzuentwickeln.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm