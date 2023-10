Vierfacher Valdix macht mit Lüdenscheid kurzen Prozess

Sprockhövel. Der SCO II marschiert weiter und bleibt den zweiten Monat in Folge ungeschlagen. Aber: Zwei Verletzungen trüben die Freude über den Kantersieg.

Die Erfolgsserie des SC Obersprockhövel II in der Fußball-Bezirksliga will einfach nicht reißen: Dieses Mal fertigte der letztjährige Aufsteiger Rot-Weiß Lüdenscheid deutlich mit 5:0 (2:0) ab. Damit bleibt das Team von Trainer Markus Möller nach dem September (drei Remis, ein Sieg) auch im Oktober (vier Siege, ein Remis) ungeschlagen.

Überragender Mann des Spiels war Obersprockhövels Angreifer Alexander Valdix, der den Gegner fast schon in Personalunion abschoss. Vier der fünf Treffer gingen auf sein Konto (19., 50., 67., 75). „Er ist gut drauf und wird an seinen Toren gemessen. Er hat wieder gezeigt, dass er für uns Gold wert ist. Er wurde von der Mannschaft gut in Szene gesetzt“, freute sich SCO-Coach Markus Möller über seinen Viererpacker. Damit schraubt der Angreifer sein Trefferkonto auf nun elf Tore in dieser Saison hoch.

Das sagt Möller zur Meisterschaft

Vor dem starken Auftritt von Valdix trat allerdings erst ein anderer Kicker von Obersprockhövel II in Erscheinung. Nick Johannes schoss nach acht gespielten Minuten das erste Tor des Spiels und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Große Freude herrschte am Ende bei Trainer Möller: „Ich bin mega stolz. Wir haben den Ball laufen lassen, schöne Tore geschossen und der Gegner hatte kaum Chancen. Das war eine tolle Mannschaftsleistung – was will man mehr?“ Johannes und Oliver Gasterich mussten allerdings zu Möllers Bedauern verletzungsbedingt im ersten Durchgang ausgewechselt werden. Diagnosen und Ausfallzeit sind noch nicht bekannt.

Der SCO II ist nun nach über einem Saisondrittel nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer VfR Sölde. Geht was in Richtung Meisterschaft? „Wir schauen nicht nach oben. Wir machen aktuell alles richtig und schauen von Sonntag zu Sonntag“, relativiert Möller.

