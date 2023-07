Vier von fünf Gevelsberger Teams spielen Stadtmeister aus

Gevelsberg. Es ist an der Zeit für ein neues Turnier in Gevelsberg. Erstmalig ermitteln die Fußballer am Wochenende das beste Team der gesamten Stadt.

Soweit sich Benjamin Saßenscheidt zurückerinnern kann, gab es eine vergleichbare Veranstaltung in Gevelsberg noch nicht – entsprechend darf man durchaus von einer Premiere sprechen, wenn am kommenden Wochenende der Gevelsberger Stadtmeister im Fußball ausgespielt wird. Dabei werden vier von fünf Vereinen aus dem Stadtgebiet teilnehmen – nur der SV Ararat wurde nach den Geschehnissen im April in Silschede wieder ausgeladen.

Trotz der Ausladung des kurdischen Vereins werden sich fünf Mannschaften am Samstag und Sonntag im Stefansbachtalstadion miteinander messen. Der SC 08 Radevormwald war ohnehin auf der Suche nach einem Testspielgegner, und so fragte der A-Ligist in Gevelsberg an. „Sie haben sich dann gleich bereit erklärt, als Gastmannschaft am Turnier teilzunehmen“, sagt Benjamin Saßenscheidt, der beim Ausrichter FSV für die Organisation der Stadtmeisterschaften verantwortlich ist. Neben der Bezirksliga-Mannschaft des Gastgebers und dem Gast aus Radevormwald nehmen die drei A-Ligisten FC Gevelsberg-Vogelsang, FC SW Silschede und Aufsteiger SG Vatanspor am Turnier teil.

Silschede und FSV setzen bloße Idee schnell um

Das Auftaktspiel am Samstag um 11 Uhr bestreiten der FSV und das Team aus Silschede – also den beiden Vereinen, die die Idee für dieses Turnier überhaupt erst hatten und nun auch umsetzen. „Ruben Filter und ich hatten mal so eine Idee, dass wir das nun auch realisieren“, gibt Saßenscheidt Einblick in die Ideenfindung zu dem neuen Vorbereitungsturnier, bei dem Silschede als Co-Gastgeber auftreten wird.

Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden, so dass jedes Team auf vier Spiele über 45 Minuten kommt. In Stein gemeißelt sei dieser Modus, bei dem in diesem Jahr auch keine Reserve-Teams der teilnehmenden Vereine dabei sind, allerdings nicht. „Wir haben uns in diesem Jahr dagegen entschieden, um das Turnier nicht in die Länge zu ziehen“, sagt Saßenscheidt. In Zukunft aber könne man sich schon vorstellen, auch zweite Mannschaften bei den Stadtmeisterschaften ebenfalls zu berücksichtigen.

Gevelsberger Legenden spielen am Samstag

Am Samstag um 14 Uhr werden sich zudem in einem „Legendenspiel“ bekannte Gesichter aus der Vergangenheit des FSV Gevelsberg und des FC SW Silschede, wie beispielsweise Norbert Röse oder die Brüder Bastian und Kai Thunecke, gegenüberstehen. Darüber hinaus wird es ein buntes Rahmenprogramm für Zuschauer aller Altersklassen geben.

