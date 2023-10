Vier Spiele im Überblick: Titel-Aspiranten ohne Probleme

Schwelm. Während beim SV Ararat ein alter Bekannter zurück ist, verlieren zwei Gevelsberger Teams – und die Aufstiegsfavoriten geben sich keine Blöße.

Das Wochenende in der Fußball-Kreisliga A2 hat mal wieder für viele interessante Begegnung gesorgt – die weiteren Partien des neunten Spieltages auf einen Blick kompakt zusammengefasst.

Comeback beflügelt Ararat Gevelsberg

Der SV Ararat Gevelsberg hat gegen BW Voerde völlig verdient mit 4:2 (2:1) gewonnen und die Durststrecke von 42 Tagen ohne Sieg aus eigener Kraft beendet. Überraschend saß Koray Senpolat bei den Gevelsbergern auf der Trainerbank, der nach seinem Rücktritt vor etwa einem Jahr wieder die Geschicke am Hundeicken übernimmt. Der Comebacksieg stimmte den Trainer positiv: „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und ich bin mit jedem zufrieden. Das war für die Mannschaft und auch für mich persönlich bei meinem ersten Spiel ein wichtiger Sieg“, sagte der Coach. Khalid Amiar (26.), Julian Wengenroth mit einem Eigentor (40.), Atik Oktay per Elfmeter (81.) und Renaz Mese nach Konter (90.) schossen Ararat zum Sieg. Für Voerde trafen Jannis Pflüger (36.) sowie Julian Bennek (76.). Für Voerde war es das fünfte Spiel ohne Sieg. „Wir haben schlecht gespielt und verdient verloren. Das lag nur an unserer Leistung. Wir hätten aus den letzten Spielen immer mehr mitnehmen können. Wir haben unsere Leistung nicht abgerufen“, sagte BW-Trainer Ferhat Öztürk.

Sprockhövel meistert Pflichtaufgabe

Die TSG Sprockhövel II hat die Pflichtaufgabe gegen den SC Obersprockhövel III gemeistert und mit 3:1 (0:0) gewonnen. Die erste Hälfte trennten sich die beiden Teams torlos, nur eine strittige Szene sorgte für einen Adrenalinschub bei den Mannschaften. „Wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen“, fordert TSG-Trainer Christian Kalina. Sein Spieler Phil Christopeit soll bei einem Abschluss elfmeterwürdig gefoult worden sein -- der Pfiff blieb aber aus. Im zweiten Durchgang fielen die Tore dann Schlag auf Schlag. Erst schießt Luca Kalisch die TSG-Reserve mit einem Fernschuss mit 1:0 in Führung (47.), im direkten Gegenzug glich der SCO durch Sebastian Müller wieder aus (48.). Den Sprockhöveler Sieg machte Kjell Friedenberg mit einem Doppelpack klar (59., 71., Elfmeter).

Silschede und FSV Gevelsberg II verlieren

Tabellenführer SC Wengern marschiert weiter und gewinnt auch gegen den FSV Gevelsberg II souverän. Mit 3:0 (1:0) setzt sich der Ligaprimus gegen die Reserve aus dem Stefansbachtal klar durch. Binar Aslan (34.), Hakan Dursun (61.) und Ismail Ayar (74.) schossen die Wengeraner Treffer.

Der FC SW Silschede verliert mit 1:2 (0:0) gegen die TSG Herdecke. Die bis dahin noch sieglosen Herdecker tüteten den Dreier durch die Tore von Pascal Trawinski (52.) und Sebastian Lummel (82.) ein. Für Silschede traf Ferry Hoppe zum zwischenzeitlichen Ausgleich (78.).

