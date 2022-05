Vier Spiele im Überblick: Ararat besiegelt Esborner Abstieg

Ennepe-Süd. Das Rennen um den Klassenerhalt scheint entschieden – auch wenn sich Esborn noch einmal teuer verkauft hat. Vier Kreisliga A-Spiele im Überblick.

Der erste Absteiger steht fest, der zweite hat seit dem vergangenen Wochenende nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Der Kampf gegen den Abstieg hat in der Fußball-Kreisliga A2 ein klares Bild abgegeben. In Sprockhövel sorgt ein Spieler für die Wendung. Vier Spiele vom 30. Spieltag im Überblick.

SC Wengern – SV Ararat Gevelsberg 3:4

Noch ist es nicht amtlich. Doch nach dem 4:3 (2:0)-Erfolg des SV Ararat Gevelsberg über den SC Wengern dürfte im Rennen um den Klassenerhalt nun alles entschieden sein.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Entsprechend zeigte sich auch der Gevelsberger Kapitän Ercan Celik überglücklich. „Wir sind jetzt zu 100 Prozent gerettet“, war er sich sicher. Während Esborn als Absteiger bereits feststeht, hat Voerde II bei noch vier Spielen zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Grund dafür war auch, dass sich Ararat im Duell gegen Wengern trotz Rückschlägen nie aus der Ruhe bringen ließ. Denn eigentlich sah alles schon sehr gut aus, als Renaz Mese (16.) und Atik Oktay (40.) die Gevelsberger auf die Siegerstraße schossen. Doch nach der Pause schlug der Wengeraner Edin Krasniqi doppelt zum Ausgleich zu (57., 63.). „Das Spiel stand dann auf der Kippe“, gab Celik zu. Denn als Ali Göy die Führung wiederherstellte (72.), konnte Paul Holm eine Minute später erneut für Wengern ausgleichen (73.). Zudem flog Ararats Ali Göy (Foto) nach wiederholtem Foulspiel vom Platz (89.). Doch Vedat Bingöl schoss in der 93. Minute die Mannschaft vom Hundeicken zum Ligaverbleib.

TSG Sprockhövel II – FSV Gevelsberg II 2:1

Einen wichtigen Sieg hat die TSG Sprockhövel II gegen den FSV Gevelsberg II gelandet. Am Ende stand mit einem 2:1 (0:1) trotz Rückstand ein Dreier zu Buche. Denn nachdem zunächst der FSV II mit einem Tor von Mamadou Sow in Front ging (28.), rückt nach der Pause für Aker-Ali Arslan in den Fokus. Der Jungspund von Sprockhövel II besorgte erst den Ausgleich in der 52. Spielminute. Nur, um einige Zeit später mit seinem zweiten Tor das Spiel für seine Mannschaft zum Sieg zu drehen (73.)

TuS Esborn – FC SW Silschede 1:1

Das war mit eine der Überraschungen des Spieltages. Nach zuletzt sechzehn Niederlagen in Serie hat der TuS Esborn gegen den FC Silschede bei einem 1:1 (0:1) einen Punkt geholt. Doch viel kaufen können sich die Wetteraner davon nicht. Denn mit dem Remis stehen sie als erster Absteiger vorzeitig fest. Da half auch das Tor von Marius Hövel nicht (81.), welcher die Silscheder Führung von Ismael Marjan in der zwölften Minute ausglich. „Wir sind unzufrieden“, sagte FCS-Trainer Thomas Schumacher.

TSG Herdecke – SuS Volmarstein 7:0

Die TSG Herdecke hat gegen den SuS Volmarstein überraschend deutlich gewonnen. Sie sicherten sich mit einem 7:0 (1:0) zudem rechnerisch den Klassenerhalt. Der erste Treffer der Partie fiel dabei erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Fabio Meyer per Elfmeter (45.). Erst nach der Pause platzte bei Herdecke der Knoten. Pascal Trawinski erneut vom Elfmeterpunkt (47.), Leutrim Halili (49., 60.), Luca Bauer (70.), Jusuf Zornic (75.) und Luca Wiegand (92.) besorgten den Kantersieg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm