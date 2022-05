Die zweite Mannschaft der Volleyballerinnen des TVE Vogelsang feiern nach dem entscheidenden Sieg den Aufstieg in die Landesliga.

Vier in Serie: Vogelsanger Aufstiegs-Express rollt weiter

Gevelsberg. Aus der zweiten wird die erste Mannschaft beim TVE Vogelsang – weil die jungen Volleyballerinnen einfach nicht aufhören aufzusteigen.

Während die erste Mannschaft der TV Eintracht Vogelsang aus der Volleyball-Landesliga der Frauen als siegloser Letzter abgestiegen ist, durfte die zweite Mannschaft am Mittwochabend den vierten Aufstieg in Serie feiern. Damit tauschen die beiden Mannschaften in der kommenden Spielzeit die Ligen – doch nicht nur das ist Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte.

Bei der ersten Mannschaft des TV Eintracht Vogelsang zeichnete sich der Abstieg aus der Landesliga schon über die gesamte Saison ab. In 14 Spielen konnten lediglich vier Sätze gewonnen werden. Nach dem Abstieg steht eine Neuausrichtung des Teams, welches derzeit von Spielerin Janine Wedzinga interimsweise angeleitet wird, an. Für das Team, welches unter anderem mit Joelina Hartmann zur neuen Saison bereits den ersten Neuzugang vermelden kann, wird derzeit auch noch ein Trainer gesucht.

Kein geschenkter Aufstieg

Ganz anders ist die Situation bei der zweiten Mannschaft der Vogelsangerinnen. Diese setzte sich am Mittwochabend im achten Spiel der Saison zum achten Mal durch und ist dadurch nicht mehr vom ersten Platz der Bezirksliga zu verdrängen. Doch warum wurden dann nicht einfach die besten Spielerinnen für die erste Mannschaft abgestellt oder die Teams im Vorfeld der Saison getauscht? „Die Mädels wollten sich den Aufstieg sportlich selbst verdienen. In ihrem Alter eine solche Entscheidung zu fällen, finde ich aller Ehren wert“, sagt Trainer Gernot Jost.

Das Gros des Teams spielt bereits seit Jahren zusammen und konnte dabei von Erfolg zu Erfolg eilen. Seit der Saison 2017/18 stieg die Mannschaft in jeder Saison auf – von der Kreisklasse bis nun in die Landesliga. Dazu kommt, dass die jungen Vogelsangerinnen immer noch erst 16 oder 17 Jahre alt sind und gleichzeitig auch noch im Jugendbereich für Furore sorgen. Neben den Meisterschaften und Aufstiegen im Erwachsenenbereich haben sie in jedem Jahr das Finale der Westdeutschen Meisterschaften erreicht. Man darf gespannt sein, wohin die Reise dieses Teams noch geht.

