VfB Schwelm trauert um Wolfgang Bergemann

Schwelm. Von 2010 bis November 2011 war er Trainer des VfB Schwelm: Wolfgang Bergemann, der in der Nacht zu Montag 73-jährig verstorben ist.

Wolfgang Bergemann, einer der bekanntesten Fußballtrainer im Amateurbereich im Großraum Wuppertal, ist verstorben. Von 2010 bis November 2011 war er auch beim VfB Schwelm tätig. Zweifellos auch einer der erfolgreichsten seiner Zunft wurde der frühere Versicherungskaufmann nur 73 Jahre alt. Er hatte mehrere Schlaganfälle erlitten.

Bis in die vierthöchste Liga

In unmittelbarer Nähe der Sportplätze im Barmer Norden, auf denen auch seine eigene Fußballkarriere bei Schwarz-Weiß Wuppertal begonnen hatte, lebte Bergemann. Bereits im besten Aktivenalter wechselte er mit Mitte 20 auf die Trainerbank. Erste Station war die A-Jugend des WSV. Nach vielen Vereinen in Wuppertal war Bergemann auch in der Nachbarschaft tätig. So beim VfR Neuss. 1. FC Wülfrath, Germania Ratingen, TuSpo Richrath und Hilal Düsseldorf, feierte eine ganze Reihe von Aufstiegen und Pokalerfolgen. Bis in die vierthöchste deutsche Liga (seinerzeit die Verbandsliga) führte ihn mit dem VfR Neuss und dem TSV Ronsdorf sein sportlicher Weg.

Aus dem aktiven Geschehen hatte sich Bergemann aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits vor sieben Jahren verabschiedet. Sein letztes Trainer-Engagement hatte er 2013 aus alter Verbundenheit bei der damaligen zweiten Mannschaft des Wuppertaler SV übernommen. Zuvor hatte er 2010 beim VfB Schwelm die Nachfolge seines Schwiegersohnes Markus Dönninghaus angetreten.

Bergemann, der in der Nacht zu Montag (21. Juni) verstorben ist, hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Töchter und Enkelkinder.

