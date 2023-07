VfB Schwelm muss gleich zwei Absagen hinnehmen

Schwelm. Die Saison rückt näher, Testspiele werden immer wichtiger – so auch für die fünf Bezirksligisten aus dem Südkreis. Absagen kommen da ungelegen.

Noch drei Wochen bis zum Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga: Die fünf heimischen Vertreter arbeiten in der Vorbereitung weiter an ihrer Verfassung und überprüfen sich in Testspielen. Allerdings musste der VfB Schwelm in dieser Woche mit einer Absage und einer Verlegung leben.

Die SSVg. Velbert, die am Mittwoch mit ihrer U23-Mannschaft in Schwelm antreten sollte, musste noch am Spieltag die Partie absagen, weil zu viele Spieler des A-Ligisten fehlten. Statt Spiel hieß es so für die Mannschaft von Trainer Nermin Jonuzi Training. Und auch die für Sonntagvormittag beim Landesligisten SV Wermelskirchen wird nicht stattfinden. Sie wurde auf Dienstag, 25. Juli), 19.30 Uhr verlegt.

Möller sieht SCO II auf dem richtigen Weg

Der SC Obersprockhövel II hat am Donnerstagabend gegen den SV Kupferdreh-Byfang aus der Essener Kreisliga A 1:1 (0:1) remis gespielt. Dabei kamen die Gastgeber gut ins Spiel, verpassten es aber, aus einigen guten Chancen Zählbares zu generieren. Dafür trafen die Gäste nach einer Viertelstunde zum 0:1. Mitte der ersten Halbzeit ließen die Schützlinge von Trainer Markus Möller gegen einen recht starken Gegner nach, steigerten sich aber nach dem Wechsel wieder. Der Coach wusste dies einzuordnen: „Für unser zweites Spiel und mit vielen Wechseln, damit alle ihre Möglichkeit bekommen, ist es natürlich schwierig wieder in Tritt zu kommen.“ Wichtig für ihn war, dass sich seine Jungs gut bewegt hatten. Immerhin sorgte Routinier Alex Valdix mit seinem Treffer in der 70. Minute für ein versöhnliches Resultat für die SCO-Reserve, die am Sonntag (15 Uhr) beim A-Ligisten SpVg. Linderhausen bereits wieder auf dem Platz stehen wird.

An diesem Wochenende sind der FSV Gevelsberg und TuS Ennepetal II bei Turnieren aktiv. Während die Gevelsberger am Samstag und Sonntag (an beiden Tagen jeweils um 11 und 13 Uhr) im eigenen Stadion um die erstmals ausgetragene Stadtmeisterschaft spielen, tritt der Aufsteiger aus der Klutertstadt am heutigen Samstag beim Orosol-Cup im Waldstadion Garenfeld an. Dort trifft das Team von Trainer Marius Hornschuh um 15 Uhr auf den Mitaufsteiger Spvg. Hagen 1911 II sowie um 19 Uhr auf den Vizemeister der Hagener Kreisliga A, TSV Fichte Hagen.

Am Sonntag schließlich empfängt der FC Blau-Weiß Voerde um 15 Uhr in seinem zweiten Vorbereitungsspiel den TuS Haßlinghausen. Der A-Liga-Fünfte der vergangenen Saison hat in seinen bisher drei Testspielen drei Siege eingefahren (2:1 gegen SV Herbede II), 3:0 bei SW Breckerfeld und 2:1 bei Saloniki Essen) sowie beim Turnier um den Pille-Dautzenroth-Cup des SSV Hagen den dritten Platz unter sechs teilnehmenden Teams belegt.

