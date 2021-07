Verstärkung für Schwelm vom FC Bayern München

Schwelm. So setzen sich die Kader-Planungen für die kommende Saison bei den EN Baskets Schwelm fort.

Der Kader der EN Baskets Schwelm nimmt für die am 26. September in Stahnsdorf beginnende Saison 2021/2022 der 2. Basketball-Bundesliga, Pro B Nord, weitere Formen an. Mit Emmanuel Timothy Womala vom FC Bayern München II aus der Südgruppe hat der Kader von Trainer Falk Möller den neunten Spieler in den Reihen. Das vermeldet der Verein auf seiner Homepage.

Womala (1,96m, 90kg) gehörte zu den Akteuren in Basketball-Deutschland, die in der Saison 2020/2021 pausieren mussten. In der Spielzeit 2019/2020 lief der 21-Jährige noch für Bayern München II in der ProB auf, wollte sich aber nach der abgebrochenen Meisterschaftsrunde umorientieren. Dieses Vorhaben scheiterte, aber es hielt ihn nicht davon ab, weiter an seiner Fitness und seinen technischen und taktischen Fähigkeiten zu arbeiten.

Erste Kontakte im September 2020

Den ersten Kontakt zu den EN Baskets Schwelm gab es bereits im September 2020, doch klappte es mit einer Verpflichtung nicht. Die Mannschaft der Blau-Gelben steckte schon tief in der Preseason und war komplett. So entschieden sich die Kreisstädter, Womala nicht zu holen. Im Nachhinein ärgerten sich die EN Baskets sehr, da der Small Forward charakterlich und spielerisch gut ins Gefüge reingepasst und dem Team noch eine ganze Menge Energie gegeben hätte.

Nun gehört Womala, der einen Teil seiner Ausbildung in Chemnitz absolvierte, fest zum Kader der EN Baskets Schwelm. Aufgrund seines jungen Alters kann er sowohl bei den EN Baskets als auch bei den RE Baskets Schwelm im Hauptverein in der 2. Regionalliga eingesetzt werden. Womala agiert hauptsächlich vom Small Forward-/Shooting Guard-Spot und kann aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen auf verschiedenen Positionen verteidigen, was den Blau-Gelben eine große Portion Variabilität gibt.

Status des „Lokalplayers“

Mindestens genauso wichtig ist es, dass Emmanuel Womala den Status eines „Localplayers“ innehat. „Emmanuel wird nach einer langen Zeit ohne Spiele ein wenig brauchen, um wieder in Rhythmus zu kommen, aber ich traue ihm viel zu. Mit seiner Größe und Physis ist er jemand, der den Erfahrenen Druck machen und der Mannschaft mit seiner Energie helfen kann“, so Falk Möller.

