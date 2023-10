Vatanspor rotiert durch – und schießt Gegner trotzdem ab

Ennepetal. Vier A-Liga-Spiele auf einen Blick: Bei RW Rüggeberg werden hohe Siege zur neuen Gewohnheit. Trainer von Sprockhövel II zieht Zwischenfazit.

Zwei deutliche Siege haben das Wochenende in der Fußball-Kreisliga A2 geprägt – vier Partien des zehnten Spieltages zusammengefasst.

Vatanspor gibt der Bank eine Chance

Für die SG Vatanspor Gevelsberg verlief der Sonntag wie im Traum. Der Aufsteiger fertigte das Tabellenschlusslicht SuS Volmarstein mit 5:0 (2:0) deutlich ab. „Volmarstein war sehr schlecht und ich gehe davon aus, dass sie am Ende der Saison wohl absteigen werden“, ordnet Vatanspors Trainer Baris Hanyildiz den hohen Erfolg ein. Der Sieg hätte auch noch höher ausgehen können, fand er. Dabei rotierte der Coach vor dem Spiel sogar: „Wir haben ein paar Leuten eine Chance gegeben, die sonst nicht so oft spielen – und alle haben ihren Job richtig gut gemacht.“ So auch Veysel Acikgöz, der einen der fünf Treffer schoss. Beyhan Kilic per Elfmeter, Akram Kubba, Sebastiano Fiorello und Ali Koc erzielten die weiteren Treffer. Nach neun Spielen steht Vatanspor auf dem siebten Platz und hat 14 Punkte – eine Bilanz, die sich für einen Aufsteiger sehen lassen kann.

Rüggeberg mit nächstem Kantersieg

RW Rüggeberg hat dem 6:1-Erfolg gegen Volmarstein vergangene Woche nun den nächsten Kantersieg folgen lassen. Mit 7:1 (2:1) schossen die Höhendörfler den Liganeuling ab. „Es scheint sich regelmäßig einzustellen, dass wir hoch gewinnen“, schmunzelte ein hochzufriedener Rüggeberg-Trainer Daniel Frölich. „Ich bin sehr angetan von meinen Jungs. Wir haben wirklich gut gespielt“, lobte er. Dabei teilten sich die sieben Rüggeberger Treffer auf sechs Torschützen auf. Timo Bartsch, Sebastian Wiese, Philipp Fuchs, Phil Blumenroth und Patrick Borg trafen je einmal. Einzig Leander Jendrzey schnürte einen Doppelpack. „Das ist eine unserer Stärken, dass viele verschiedene Leute treffen und der Gegner sich nicht auf einen Top-Torschützen fokussieren kann“, sagt Frölich. „Wir hatten aber wieder eine schwächere Phase im Spiel und haben uns ein Gegentor gefangen. Das ist bei uns immer so“, monierte er den Treffer von Breckerfelds Jannick Voigt zum zwischenzeitlichen 2:1.

TSG-Spielweise ausbaufähig

Die TSG Sprockhövel II hat sich gegen den SV Ararat Gevelsberg schwer getan, setzte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit aber mit 2:0 durch. Phil Christopeit per Nachschuss und Souleymane Bah machten den Sieg für den Favoriten klar. „Wir sind gut dabei, haben die beste Abwehr die Liga. Ich bin zufrieden, nur die Spielweise gefällt mir noch nicht so. Das liegt aber auch an den vielen Ausfällen“, sagt TSG-Coach Christian Kalina.

Der SC Obersprockhövel III hat mit 0:3 (0:2) gegen die TSG Herdecke verloren. Pascal Trawinski, Tom Wyludda und Benito Winter schossen die Tore. Für Herdecke ist dies der zweite Sieg in Serie.

