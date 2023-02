Unterschiedliche Ausgangslage für Ennepetaler Gegner

Ennepetal. Während sich der kommende Gegner des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal noch im Winterschlaf befindet, spielt der übernächste im Derby groß auf.

In der Fußball-Oberliga Westfalen hat der TuS Bövinghausen ein echtes Ausrufezeichen setzen können. Nachdem der Start ins neue Jahr noch missglückt war (0:1 in Lotte), ließ der Aufsteiger, der vom Durchmarsch in die Regionalliga träumt, einen 4:0-Derbysieg gegen den ASC 09 Dortmund folgen. Kevin Großkreutz, Elmin Heric, Marko Onucka und Maurice Rene Haar erzielten die Tore für den TuS.

Kapitän Haar zeigte sich nach dem Spiel hocherfreut: „Es ist unbeschreiblich. Wir hatten vorher so einen riesen Druck, da wir letzte Woche verloren haben. Dazu kommt noch, dass wir in der Halle gegen Aplerbeck eine Niederlage einstecken mussten“, sagte der Torschütze zum 4:0 gegenüber dem Magazin „RevierSport“. Bövinghausen konnte sich so für die Halbfinalniederlage gegen den ASC bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft revanchieren und ist weiter auf Aufstiegskurs.

Rhynern steckt noch in der Winterpause

Ein Konkurrent ließ hingegen Federn: Westfalia Rhynern spielte nur 1:1 bei der TSG Sprockhövel. „Nach der Winterpause können wir froh sein, dass wir einen Punkt geholt haben und langsam wieder unseren Rhythmus gefunden haben“, erklärte Trainer Michael Kaminski gegenüber „RevierSport“. Nächste Woche trifft er mit seiner Mannschaft auf den TuS Ennepetal. Kaminski kündigte an: „Da wollen wir zuhause natürlich mehr als einen Zähler holen, das ist klar!“

In der Torjägerliste thront Maximilian Podehl vom ASC 09 weiter mit 13 Treffern auf Rang eins, obwohl ihm im Derby kein Treffer gelang. Elmin Heric konnte durch sein Tor für Bövinghausen hingegen auf Rang zwei springen, diesen teilt er sich nun mit Phillip Henes (SG Finnentrop/Bamenohl), beide haben elf Tore auf dem Konto.

Vreden holt Torwart mit Freiburger Vergangenheit

Recht spät in der Transferperiode hatte die SpVgg Vreden in Person von Luka Misic noch einen vierten Torwart verpflichtet. Am Wochenende saß der 18-Jährige direkt als zweiter Mann auf der Bank. „Ich bin hier wirklich von Tag eins an super aufgenommen worden. Alle sind super freundlich und haben mir nie das Gefühl gegeben, als Neuer in der Mannschaft außen vor zu sein“, sagte der beim SC Freiburg ausgebildete Misic gegenüber „Westfälische Nachrichten“. An der Nummer 1 Tom Breuers kommt er vorerst aber nicht vorbei.

Beim SV Schermbeck soll der Zustand des Rasenplatzes verbessert werden. Der Bauausschuss der Stadt stimmte dafür, die Beregnungsanlage, die Pumpe und den Brunnen zu sanieren. Künftig soll durch die Maßnahmen wieder genügend Wasser aus den Rasensprengern kommen und der Platz dadurch eine Auffrischung erfahren. Eine Komplettsanierung der Anlage ist damit vorerst vom Tisch, die Gemeinde spart sich so insgesamt knapp 400.000 Euro.

