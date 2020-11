Unternehmer aus Ennepetal züchtet den Derbysieger

Die Geschichte der Schwelmer Rennbahn endete 1914 nach nur sieben Jahren mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. August Pilckmann, der 1906 das Gelände für den Bau der ersten Schwelmer Rennbahn am Brunnen zur Verfügung gestellt hatte, stellte sich auf die „neue Zeit“ um. Der leidenschaftliche Pferdefreund und -händler wechselte in den 1920er Jahren auf benzinbetriebene Kutschen und eröffnete an der heutigen Berliner Straße in Schwelm ein Opel-Autohaus.

1926 wurde der „Bergisch-Märkische Reiterverein“ aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts Schwelm gelöscht. Begründung des Amtsgerichts: „Mangelnde Mitgliederzahl“. Doch die Zucht edler Vollblüter ging auch in unseren Gefilden weiter. Zum Beispiel auf dem Gestüt Hof Vesterberg des im September 2019 83-jährig verstorbene frühere Ennepetaler Unternehmers Hans Klöber. 1981 begann er mit der Vollblüterzucht. Und das durchaus erfolgreich.

Der Hof Vesterberg wurde 1974 als Warmblutgestüt gegründet, seit 1981 wurden hier erfolgreich Vollblüter gezüchtet. Am Rande Schwelms an der Stadtgrenze zu Wuppertal an der Beyenburger Straße und mit einer „Dependance“ in Ennepetal-Schweflinghausen gelegen, wurde hier sogar ein späterer Derbysieger herangezogen. Am 5. Juli 1998 hat Klöbers Hengst Robertico bei strömenden Regen auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn als krasser Außenseiter – 15 Pferde waren höher eingeschätzt worden – das 129. Deutsche Derby und damit 438.000 DM gewonnen. Den zweitplatzierten irischen Hengst Nadour Al Bahr unter Jockey Andrasch Starke schlug er mit einer halben Länge.

Erfolgreicher Züchter

Sordino, ein weiterer Hengst aus dem Klöber-Stall, machte es ihm 2009 fast nach. Er belegte beim 140. Deutschen Derby mit eineinviertel Längen von Wiener Walzer geschlagen den zweiten Platz. Klöber war nicht selbst vor Ort. Der Grund: Aberglaube. In Klöbers Anwesenheit hatten mehrere Pferde enttäuschende Ergebnisse eingefahren. 1989 wurde eines seiner Pferde sogar vom Starter übersehen. Klöber vermied in der Folge den Besuch wichtiger Rennen und sagte vor dem Deutschen Derby 2009: „Ich bleibe auch diesmal zu Hause. Das ist besser für mein Pferd.“ Sordino war es Recht, er wurde Zweiter.

Doch kurz darauf beendete ein Sehnenschaden seine Karriere. Sehnenschäden bedeuten für die circa zehn Zentner schweren Rennpferde der Rasse Vollblut oftmals das Karriereende. Es gibt zwar viele Therapie-Varianten von Einreiben, Brennen, Bliestern bis hin zu Implantaten, doch meist verlieren die Pferde dabei erheblich an Leistungsvermögen. Das wollte man bei Sordino nicht riskieren, und deshalb war nach nur fünf Starts mit einem Sieg und der Gewinnsumme von 121.000 Euro Schicht mit Rennen. Sordino steht jetzt als Deckhengst auf dem Hengst- , Verkaufs - und Pensionsgestüt Martinushof in Hellenthal in der Eifel. Auf dessen Internetseite wird die Decktaxe für ihn mit 1.500 Euro angegeben.

Santiago ist sein bestes Pferd

Sein Bruder Santiago, als Rennpferd unter anderem Gewinner des klassischen Mehl-Mülhens-Rennens und des Premio Ribot, einem Flachpferderennen auf der Rennbahn Capanelle in Rom, galt als das wohl beste Pferd, das Hans Klöber gezüchtet hat. 2016 ist der Hengst im Alter von 14 Jahren an den Folgen einer Erkrankung auf dem Martinushof verstorben.

Die Abstammungen vieler der in Schwelm erfolgreichen Reiter, Pferde und Besitzer lassen sich über Jahren hinweg zurückverfolgen. Zumal der Verband Deutscher Amateur-Reiter auf Traditionen großen Wert legt. Im Jahr 2007 erschien eine aufwändige Chronik zum 100-jährigen Bestehen. Daraus ist zu entnehmen, dass der wirklich letzte Renntag in Deutschland vor der Kriegspause am Freitag, 31. Juli 1914 in Heringsdorf auf Rügen stattfand. Die Umrisse dieser Bahn sind noch deutlich erkennbar. Anders als die der Schwelmer Rennbahn.