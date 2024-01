Unterlegen, aber nicht deklassiert: HSG II hält lange mit

Gevelsberg Gegen das individuell stark besetzte Team des TuS Volmetal II gibt es für das Landesliga-Team der Gevelsberger nichts zu holen.

Das neue Handballjahr startete für Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II unter denkbar schlechten Voraussetzungen. Mit einem kleinen Kader Ausfälle zeigten die Gevelsberger eine beherzte Leistung, an deren Ende sie sich in eigener Halle dem Favoriten und Tabellendritten TuS Volmetal II mit 34:38 (14:20) geschlagen geben mussten. Angesichts der Begleitumstände sprach Trainer Marco Luciano seiner Mannschaft am Spielende ein großes Lob aus. „Ich bin zufrieden, wie die Jungs mit der Situation umgegangen und gegen einen so starken Gegner aufgetreten sind.“

Nach fünf Minuten sorgte Frederik Kowalski für die schnelle 1:4-Führung der Gäste. Die Gevelsberger ließen sich davon nicht beeindrucken und bissen sich trotz der geringen Erfolgsaussichten fest. „Wir haben alles reingehauen was wir zur Verfügung hatten und sind dadurch immer wieder auf drei oder vier Tore herangekommen“, blickte Luciano auf den Spielverlauf. Genau in diesen Phasen bewies der TuS, was ihn in dieser Saison so stark macht.

Volmetals Klasse macht den Unterschied

Die Volmetaler bestraften jeden Fehler der HSG konsequent, von denen es über die 60 Minuten gesehen auch aufgrund schwindender Kräfte zu viele gab. So blieben die Gevelsberger zwar lange Zeit auf Tuchfühlung, schafften es jedoch nie das Spiel zu kippen. Am Ende war es die individuelle Klasse der Volmetaler, welche die Entscheidung zugunsten des TuS gab. Der Auftritt der dezimierten HSG-Truppe macht Coach Luciano Mut für die kommenden Wochen mit mehreren Partien gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Das sind die Partien, in denen es für uns gilt. Heute haben wir gezeigt, dass wir bereit sind alles zu investieren und guten Handball spielen können.“

HSG: Schöler, Maiwald – Kling 9/5, Kositza 8, Pottkämper 5/1, Hofmann 4, Peters, Cramer je 3, Müller 2, Viehweg, Kimmel

