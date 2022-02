Unsere Stars aus EN: Die Kolumne von Popp und Klostermann

Gevelsberg. Lukas Klostermann und Alex Popp aus Gevelsberg sind Nationalspieler. In ihrer Kolumne gewähren sie einen Einblick in das Leben als Fußballprofi.

Alexandra Popp und Lukas Klostermann haben es geschafft. Die beiden aus Gevelsberg stammenden Fußballprofis sind inzwischen feste Bestandteile ihrer Nationalmannschaften. Ihre Heimat haben die beiden Fußball-Stars aber nicht vergessen - ganz im Gegenteil. Wir konnten beide für eine Kolumne gewinnen, in der Alex Popp und Lukas Klostermann einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Profifußballs geben.

Immer im Fokus des medialen Interesses: Alexandra Popp. Foto: Archiv

Alexandra Popp: Eine echte Leitwölfin

Alex Popp ist seit einem Jahrzehnt nicht mehr wegzudenken aus der Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes (DFB). Seit einigen Jahren führt Popp die besten deutschen Fußballerinnen bei Länderspielen sogar als Kapitänin auf die Spielfelder in der ganzen Welt. In ihrem Verein ist die gebürtige Silschederin ebenfalls Kapitänin -- ein echte Führungsspielerin eben. Mit dem VfL Wolfsburg hat Popp alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt.

Fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft: Der Gevelsberger Lukas Klostermann. Foto: getty Images

Lukas Klostermann: Mit seinen Aufgaben gewachsen

Lukas Klostermann ist in den vergangenen Jahren immer weiter über sich hinausgewachsen. Aus der Jugend des FSV Gevelsberg ging es für den pfeilschnellen Klostermann, der in seiner Jugend ebenfalls ein sehr erfolgreicher Sprinter war, über den VfL Bochum bis zu RB Leipzig. Dort wie auch in der Nationalmannschaft ist Klostermann nicht mehr wegzudenken.

Unsere Stars: Die Kolumne der Gevelsberger Profi-KickerInnen

Die Beiträge von Lukas Klostermann

Die Beiträge von Alex Popp

Dieser Sampler wird alle 14 Tage mit den aktuellen Beiträgen von Alex Popp und Lukas Klostermann aktualisiert.

