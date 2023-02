Unsere Sport-Tipps: Fußball-Weltmeister zu Gast in Ennepetal

Am Wochenende Lust selbst Sport zu treiben oder anderen dabei zuzusehen? Es gibt einiges zu erleben in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm.

1. Fußball-Oberliga

Ein Weltmeister in Ennepetal! Der TuS Bövinghausen kommt mitsamt Kevin Großkreutz am Sonntag (15.15 Uhr) ins Bremenstadion. Kann der TuS Ennepetal mit dem Tabellenzweiten mithalten?

2. Fußball-Kreisliga A2

Die SpVg. Linderhausen ist seit acht Spielen ungeschlagen und als Dritter „best of the rest“ in der A-Liga. Am Sonntag (13 Uhr) geht es zum TuS Ennepetal II.

3. Volleyball-Verbandsliga

Es geht um viel für die RE Schwelm. Mit einem Sieg am Sonntag in Krefeld könnten die Volleyballerinnen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Los geht es am Sonntag um 15.30 Uhr am Luiter Weg.

4. Tai Chi in Gevelsberg

Warum nicht mal was Neues probieren? Die Kampfsportschule Hung Choy Gevelsberg bietet zwei Mal in der Woche Tai Chi an. Machen Sie sich doch mal schlau.

5. Poolball

Das Shangrila in Schwelm bietet viele außergewöhnliche Aktivitäten – wie zum Beispiel Poolball. Das ist Billard gespielt mit Fußbällen.

6. Rad-Tour

Ja, es regnet. Der große Vorteil: Die Radwege dürften entsprechend weniger frequentiert sein – so wie die neue Verbindung zwischen Schwelm und Gevelsberg.

7. Tischtennis-Bezirksklasse

Der TV Rüggeberg könnte mit einem Sieg über den TuS Grundschöttel einen gewaltigen Schritt zum Klassenerhalt machen. Los geht es in der Turnhalle in Rüggeberg am Sonntag um 10 Uhr.

8. Handball-Verbandsliga

Wieder EN-Derby für die RE Schwelm, und dieses Mal muss unbedingt ein Sieg her. Die Reise zum TuS Hattingen (Samstag, 17.30 Uhr, Kreissporthalle Hattingen) muss fast schon Zählbares abwerfen.

9. Schach

Denksport gibt es am Freitagabend im Vereinsheim der SG EN-Süd am Sportplatz an der Rennbahn – Beginn ist immer um 17 Uhr.

10. Handball-Kreisklasse

Der HC Ennepetal kann mit einem Sieg gegen Halden-Herbeck III (Sonntag, 11 Uhr, Kreissporthalle Ennepetal) den Aufstieg fast schon perfekt machen.

