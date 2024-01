Am Rande

Am Rande Ungünstiger Zeitpunkt

Einen seltsamen Beigeschmack hat die Werbung der Deutschen Bahn als Mobilitätspartner der Handball-Europameisterschaft in Deutschland ja schon. Denn ausgerechnet am Tag der Eröffnung streiken die Lokführer und sorgen damit dafür, dass tausende Fans eine alternative Anreise für das Rekordspiel im Düsseldorfer Fußballstadion planen müssen.

Nun kann die Bahn natürlich nur bedingt etwas dafür, dass die Lokführer sich ausgerechnet diesen Tag ausgesucht haben, um ihren Arbeitgeber zu bestreiken. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin ein großer Verfechter des Arbeitskampfes und der Möglichkeit, sich für fairere Bedingungen im Beruf in den Streik zu begeben. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bahn und die Gewerkschaft einen Streik zu Beginn eines großen Fußballturniers in Deutschland, wie es ja in diesem Sommer stattfinden wird, zugelassen hätten.

