Unberechenbarer Gegner: Schwelm setzt auf eigene Stärken

Fehlte der Roten Erde in Schwelm besonders: Tobias Fleischhauer.

Schwelm Die erste Niederlage nach vier Monaten hat beim Handball-Landesligisten RE Schwelm keine Spuren hinterlassen. Personallage unklar.

Die vergangene Trainingswoche war wieder einmal ein wenig ungewohnt für die Landesliga-Handballer der RE Schwelm. Zum ersten nach knapp vier Monaten mussten sich die Schwelmer nach einer Niederlage auf das nächste Meisterschaftsspiel vorbereiten. Durch die lange Erfolgsserie kletterte die Rote Erde aus dem Tabellenkeller bis in das obere Tabellendrittel, wo auch der kommende Gegner vom VfL Eintracht Hagen III steht. „Die sind unberechenbar“, weiß Marc Lauritsch, der das Schwelmer Team erneut betreuen wird.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Leistung beim Tabellenführer HSG Herdecke/Ende konnte sich sehen lassen, Punkte gab es für die RE allerdings nicht. Viel hat laut Lauritsch dabei aber nicht gefehlt. „Mit einem zweiten Torwart und Tobias Fleischhauer hätte es anders ausgehen können“, sagt der Trainer, der die Schwelmer immer dann betreut, wenn es ihm zeitlich möglich ist. Ab kommendem Sommer übernimmt er das Team dann hauptverantwortlich, im Hintergrund bastelt er aktuell am Kader für die neue Spielzeit. „Wir werden uns breiter aufstellen“, sagt er, ohne genaue Details verraten zu wollen.

Schwelm will Hagen defensiv vor Aufgaben stellen

Bis dahin ist es aber ohnehin noch hin, die Schwelmer starten mit dem Spiel gegen Hagen III erst einmal in die Rückrunde der aktuellen Saison. Über die junge Hagener Truppe will Lauritsch gar nicht so viele Worte verlieren, da es aufgrund der Tatsache, dass die Hagener oft mit wechselndem Personal auflaufen würden, ohnehin schwierig sei, sich einzustellen. „Klar ist, dass wir wieder über unsere Defensive kommen wollen“, sagt der Schwelmer Interimstrainer. Wer genau ihm dabei zur Verfügung stehen wird, ist aktuell noch unklar. Hinter den Einsätzen von Fleischhauer, Prüfer, Kliche und Ranke steht noch ein Fragezeichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm