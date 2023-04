Überragender Lindemann wirft Gevelsberg/Silschede zum Sieg

Gevelsberg. Sam Lindemann wurde mit einer starken Leistung zum entscheidenden Spieler beim nächsten HSG-Sieg. Trainer Simec ist nach dem Erfolg verzückt.

Am Samstagabend durften die Gevelsberger Handballfans einen weiteren Beleg für die Qualität ihrer HSG Gevelsberg/Silschede erleben. In eigener Halle setzten sich die Gevelsberger in der Oberliga verdient mit 33:30 (19:13) gegen den VfL Mennighüffen durch und bestätigten damit die Leistung aus dem letzten Heimspiel, als sie den TuS Bommern deutlich nach Hause schickten.

„Die Jungs haben wieder alles rausgeholt und vollkommen verdient gewonnen“, freute sich Trainer Sascha Simec über den achten Saisonsieg seines Teams. Vor dem Spiel hatten er und seine Mannschaft angekündigt, die letzten Partien seriös anzugehen und die Saison nicht austrudeln zu lassen. Genau dieses Vorhaben setzten die Gastgeber von der ersten Sekunde an um. Angeführt vom überragend aufgelegten Sam Lindemann, der alleine in der Anfangsviertelstunde fünf Treffer erzielte, standen die Gevelsberger in der Deckung sicher und arbeiteten mit viel Tempo nach vorne. Über die erste und zweite Welle gelangen ihnen etliche Treffer, bevor sich die stabile 6:0-Deckung des VfL formieren konnte. „Das haben wir vorher angesprochen, die Mannschaft hat das im Ballvortrag sehr gut gelöst“, lobte Simec das Tempospiel seines Teams.

Gevelsberg lässt nach der Pause nach

Nach gut 20 gespielten Minuten sorgte Lindemann im Gegenstoß für das 14:9, Linksaußen Nils Schröter sorgte Sekunden vor dem Pausenpfiff dann für den Halbzeitstand. Die Gäste, die als Tabellenzwölfter noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben, gaben sich nach der Pause nicht auf und verlangten der HSG alles ab. Bei den Hausherren schlichen sich einige Fehler ein, trotzdem behaupteten sie ihre Führung bis zuletzt. In der Deckung überzeugte Christopher Fege, der in dieser Spielzeit von einigen Verletzungen zurückgeworfen wurde, auf der Halbposition, vorne sorgte Nils Rüggeberg mit seiner Spielintelligenz für viel Gefahr.

Nach dem Anschlusstreffer zum 32:30 eine knappe Minute vor dem Spielende nahm Simec seine Auszeit. Im anschließenden Angriff stellte Lindemann den Endstand her und sorgte für großen Jubel auf der Gevelsberger Bank und in der gesamten Halle West. „Ich kann der Mannschaft nur gratulieren“, sagte Simec kurz nach dem Abpfiff. „Wir haben gegen einen wirklich starken Gegner gespielt und nahtlos an das Spiel gegen Bommern angeknüpft. Ich bin stolz darauf, wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat“, sagte er.

HSG Gevelsberg/Silschede: Scholz, Wulf – Lindemann (11), Rüggeberg (5/1), Schröter (4), C. Schrouven (4/1), Stippel (3), Skupin, Breuker (je 2), Philippi, Apel (je 1), Fege, Bulk, Krüger.

