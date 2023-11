TVS lädt zum Kinderturnen

Gevelsberg. Der TV Silschede lädt alle Kinder von einem bis neun Jahren aus den Gevelsberger Kitas und Schulen zum „Tag des Kinderturnens“ am Samstag, dem 11. November, von 10 bis 13 Uhr in die Turnhalle am Brandteich ein. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Familien – denn natürlich dürfen die Kinder ihre (Groß)Eltern mitbringen – erwartet ein spannendes Programm unter dem Motto „Zirkus“. Vom „Jongleur-Star“ über den „Zirkuspudel“ bis hin zum „Sprung in die Manege“ können die Kinder ihre Fähigkeiten beweisen. Wenn alle Aufgaben erfüllt sind, gibt es eine Urkunde.

