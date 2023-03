TVE Vogelsang: Vier Ausfälle zum ungünstigsten Zeitpunkt

Gevelsberg. Der direkte Durchmarsch in die Verbandsliga ist zum Greifen nah für den TVE. Vor einem Wochenende voller Highlights fallen vier Spielerinnen aus.

Fünf Punkte fehlen dem TV Eintracht Vogelsang noch zum Aufstieg in die Verbandsliga. Der Aufsteiger in die Volleyball-Landesliga steht nach einer überraschend glatt laufenden Saison unmittelbar vor dem nächsten Meilenstein – und genau jetzt fallen vier wichtige Spielerinnen aus. Doppelt bitter ist das zudem, weil am Wochenende nicht nur das Frauen-Landesliga-Spiel gegen den TV Jahn Dortmund am Sonntag ansteht.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Neben der Partie beim abgeschlagenen Schlusslicht spielt ein Großteil der Mannschaft Tags zuvor noch die zweite Qualifikationsrunde für die Westdeutschen Meisterschaften im U20-Bereich. Dort wollen sich die Vogelsangerinnen, die als Gastgeber des Turniers Ende März (25., 26. März, Halle West) ohnehin schon qualifiziert sind, noch einen guten Platz im Lostopf eins sichern.

Zwei Vogelsangerinnen sind nicht zu ersetzen

Angesichts der möglichen Ausfälle der beiden Hauptangreiferinnen Emma Schmittke und Lea Bahr (beide Erkältung) sowie der beiden jeweils am Finger verletzten Lara Strauss und Charlotte Methler ein schwieriges Unterfangen. „Gerade unsere starken Hauptangreiferinnen können wir nicht ersetzen“, sagt TVE-Trainer Gernot Jost. Trotzdem will er mit seinem Team möglichst den zweiten von vier Plätzen erreichen, um nicht nur als Gastgeber, sondern auch sportlich qualifiziert zu sein.

Auch interessant: Drei Volleyballerinnen aus Vogelsang wie Pech und Schwefel

So oder so dürfte die junge Mannschaft müde sein, wenn es einen Tag später gegen Dortmund geht. Da kommt es passend, dass der Tabellenletzte ein Gegner ist, der den Vogelsangerinnen laut Jost sehr gut liegt. „Sie haben Probleme in der Annahme, so dass wir mit unseren guten Aufschlägen im Vorteil sind“, sagt er. Mit einem Sieg gegen Dortmund würde dem TVE nur noch ein weiterer Sieg zum Durchmarsch in die Verbandsliga reichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm