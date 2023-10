TVE Vogelsang: „Uns nimmt niemand auf die leichte Schulter“

Schwelm. Fünf Mal in Folge ist der TVE Vogelsang aufgestiegen, doch auch in der neuen Liga begeistern sie. In Schwelm werden aktuell Spielerinnen gesucht.

Irgendwie scheint es verrückt, was die Volleyballerinnen des TV Eintracht Vogelsang in den vergangenen Jahren über das Netz gebracht haben. Fast immer nur Siege, auf jeden Fall jährlich große Erfolge mit den fünf Aufstiegen hintereinander. Und jetzt mischen sie in der Verbandsliga weiter mit, zumindest im Mittelfeld, in dem sie am Ende gerne landen möchten. Das peilt auch die SG Schwelm an, die sich schwer tut und erneut personell geschwächt aufschlagen muss – als derzeit Tabellenletzter.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Für den TVE sind zeitnah weitere Punkte nicht unrealistisch. Nach drei Spielen hat er bereits zwei Siege eingefahren – zuletzt sogar gegen Favorit VV Schwerte II (3:2). Nun reist das Team um Trainer Gernot Jost am Sonntag zum SuS Oberaden (Aufschlag: 17 Uhr), der punktgleich in der Tabelle liegt, allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Da die Gegnerinnen gegen vermeintlich schwächere Teams gepunktet haben, seien sie schwer einzuschätzen. So wie Gevelsberg eben auch. „Wer aber auf das zurückliegende Spiel von uns schaut, ist vorgewarnt. Die Gegner nehmen uns nicht auf die leichte Schulter“, schätzt Jost. Er hatte aufgrund der Herbstferien nicht viele der jungen Spielerinnen im Training. Zum Beispiel fehlen die Stammspielerinnen für die Mitte, Rebecca Braag und Charlotte Methler. Sonntag sind sie allerdings dabei. „Wir mussten schauen, wie wir an uns selbst weiter arbeiten und ich habe noch keine Einschätzung des Gegners“, sagt Jost.

14-Jährige müssen Schwelm helfen

Der Kader der SG Schwelm Volleys muss im Auswärtsspiel beim Tabellenführer VC Recklinghausen (Samstag, 18 Uhr) sogar mit Jugendspielerinnen aufgefüllt werden. In den vergangenen zwei Wochen waren insgesamt sieben Spielerinnen aus dem Kader der ersten Damensechs an Corona erkrankt. Mit Tuana Yildirim und Lotta Kohlbürger rücken zwei 14-Jährige aus der vierten Mannschaft auf. Zudem ist Trainer Gereon Duwe auf die talentierte 13 Jahre alte Mia Lewald angewiesen. „Wir sind vor allem auf den Schlüsselpositionen geschwächt, auf Außen und Diagonal“, so Duwe. Keine gute Ausgangslage vor der Partie gegen den Spitzenreiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm