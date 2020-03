Gevelsberg. Dritter Aufstieg in Folge, Teilnahme an der Westdeutschen U16-Meisterschaft: die Spielerinnen des TVE Vogelsang schwimmen auf einer Erfolgswelle.

Es ist schon Jahre, Jahrzehnte her, dass einst in Schwelm und Gevelsberg Volleyball-Hochburgen entstanden sind. Das war bei den Herren. RE Schwelm und VfL Gevelsberg, schließlich nur noch die Kreisstädter, haben diesen Sport dominiert. Dann gab es eine Flaute, jetzt holen sich die Mädchen die Macht. Sowohl im Mädchen- als auch im Damen-Bereich. Und aus dem Gevelsberger Osten ist es der TV Eintracht Vogelsang, der aus der Volleyball-Landkarte nicht mehr wegzudenken ist. Derzeit besonders stark: die U16-Mannschaft, die auch die dritte Garnitur in der Bezirksklasse stellt.

Hauptangreiferinnen geschont

Es sind die von Gernot Jost trainierten Mädchen Lea Bahr, Malu Borgert, Luisa Jost, Emma Schmidtke, Luisa Mund, Lara Strauss, Veronika Richter, Vilin Kranz, Jule Sudhoff, Rebecca Braag, Charlotte Methler und Jannah Ten-Cate, die am vergangenen Spieltag der Bezirksklasse in der Gruppe 22 mit 3:2 (25:22, 22:25, 20:25, 25:13 und 15:8) den ärgsten Verfolger TuS Hattingen II besiegten. „Es war ein enges und anstrengendes Spiel. Schließlich ging es für Hattingen noch um die Vize-Meisterschaft“, erläutert Gernot Jost die Situation. Doch mit der Niederlage kann sich der Schwelmer SC die Hoffnung machen, am Ende den zweiten Platz noch zu erlangen.

Eigentlich, schaut man auf den bisherigen Saisonverlauf, war ein höherer Sieg für die Spielerinnen aus dem Gevelsberger Osten drin. War eine höherer Sieg eigentlich ein Muss. Doch der Trainer ließ zunächst nicht die beste Sechs aufs Parkett. Jost schonte die beiden Hauptangreiferinnen Lea Bahr und Malu Borgert für die nächsten, schweren Aufgaben. Doch als die Begegnung zu kippen drohte, nahm er beide aufs Feld. So kam es schließlich in den letzten beiden Sätzen zum ungefährdeten Erfolg.

Die Bezirksklassen- und die U16-Mädels des TV Eintracht Vogelsang haben einen erfolgreichen lauf. Als Nachwuchs-Mannschaft geht es am Wochenende um die Westdeutsche Meisterschaft. Foto: Verein / WP

Für Vogelsang III war es das erste Spiel, in dem es nur zwei Punkte für die Habenseite gibt. Bisher waren die Siege eindeutig mit einem 3:0 und 3:1 versehen. Für diese Erfolge gibt es drei Punkte. Beim 3:2-Sieg sind es nur noch zwei Zähler. Verliert eine Mannschaft mit 2:3, gibt es immerhin noch einen Punkt. Das ist die aktuelle Zählweise in den Volleyball-Ligen. Doch das ist Vogelsang III herzlich egal, zu dominant die Mannschaft, unangefochten die Meisterschaft. Seit gut einem Jahr ist die Mannschaft unbesiegt. Und dass für Mädchen, die im Schnitt 13 und 14 Jahre alt sind.

Umso beachtlicher ist die Leistung, dass der Mannschaft um Trainer Gernot Jost der dritte Aufstieg in Folge gelungen ist. Die Spielerinnen waren um die elf Jahre alt, als sie ins kalte Wasser des Frauen-Volleyballs geworfen wurden. Ein erfolgreicher Wurf – wenn man das so lässig ausdrücken darf. Jedenfalls spielte diese Mannschaft in der Kreisklasse. Es ging stetig bergauf: aus der Kreisklasse in die Kreisliga, aus der Kreisliga in die Bezirksklasse und in wenigen Wochen ist die Saison der Bezirksklasse beendet, womit der Aufstieg in die Bezirksliga offiziell ist.

Um Westdeutsche Meisterschaft

Gernot Jost hatte im Spiel gegen Hattingen II sowohl Bahr als auch Borgert geschont. Beide Hauptangreiferinnen werden insbesondere am anstehenden Wochenende benötigt – beziehungsweise ihre Angriffsstärke. Denn diese Mannschaft tritt als U16-Truppe am Wochenende in Lünen den Kampf um die Westdeutsche Meisterschaft an. Als Gruppensieger der Qualirunde B sowie als Achter der NRW-Liga hat die Mannschaft von Trainer Gernot Jost eine schwere Gruppe erwischt. Der gleichklassige Moerser SC sowie der amtierende Westdeutsche Meister SV BW Aasee ist den Gevelsbergerinnen zugelost worden. Immerhin sind es die ersten Beiden der Gruppe, die die Endrunde erreichen. Der Drittplatzierte nimmt an den Platzierungsspielen der Endrunde teil. In vier Dreier-Gruppen treten also zwölf Mannschaften an. „Wir haben schon das Ziel mit der Qualifikation erreicht“, so Gernot Jost über die Ambitionen der Mannschaft. „Jetzt sind wir in der Endrunde und wollen auch hier unter die besten acht Mannschaften kommen. Gelingt das nicht, ist unser Ziel ein einstelliger Platz bei den Westdeutschen Meisterschaften.“