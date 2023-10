TVE ohne Scheu vor großen Namen – Schwelm unter Druck

Schwelm. Aufsteiger TVE Vogelsang versteckt sich in der Verbandsliga nicht und will weiter siegen. In Schwelm hofft man derweil auf einen Leistungssprung.

Die Damen des TVE Vogelsang haben bisher erneut unter Beweis gestellt: Sie können auch in der Verbandsliga mithalten. Mit starken Gegnern und nach Schockmomenten wie zuletzt gegen den SuS Oberaden, als sich Stammspielerin Emma Schmitke plötzlich verletzte. Es gibt bei ihr Entwarnung: Das Fibulaköpfchen (Wadenbein) ist wieder eingerenkt. Ihr Team hatte den Ausfall kompensiert.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Vogelsang zeigt sich wieder als funktionierende Einheit. Am Samstag (15 Uhr) steht in der Sporthalle West die Partie gegen den Tabellenzweiten, SuS Olfen, an. „Die Konzentration muss sofort da sein, dann kann es klappen“, hat Trainer Gernot Jost schon einmal betont. Es sei für sein junges Team ein Lernprozess über die Saison hinweg. „Das ist natürlich schwierig zu trainieren. Wir machen zwar Trainingsspiele, aber an einem Spieltag selbst gegen einen neuen Gegner kommt automatisch Nervosität hinzu“, weiß der Trainer.

Schwelm zuletzt nicht verbandsligareif

Zwingend gewinnen muss nun die SG Schwelm. Es geht am Samstag gegen die DJK Blau-Weiß Annen (17 Uhr, Schwelm Arena). „Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken“, sagt Trainer Gereon Duwe. Er brauche nun „Ausreißern nach oben“, um in der Liga zu bestehen. Die Leistung zuletzt gegen den starken Tabellenführer VC Recklinghausen sei nicht ligareif gewesen. Die Volleys sollen ihre Chancen suchen, nicht wie zuletzt nur zu abwartend agieren. Dafür sei es wichtig, im Training mit ausreichend Spielerinnen in Ruhe zu arbeiten, die vielen Schwächen anzugehen und Automatismen zu entwickeln. „Ab jetzt folgen die Spiele, die zählen. Für die Gegnerinnen geht es wie für uns um mittlere Plätze, um den Klassenerhalt zu schaffen“, betont Duwe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm