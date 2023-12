TVE: Kraftakte für Frauen und Herren – jeweils mit Ausbeute

In der Herren-Landesliga haben die Volleyballer des TV Eintracht Vogelsang 3:1 gegen den TuS Hattingen gewonnen. Gevelsbergs Luca Petersen (am Ball) spielte auf einer ungewohnten Position.

Gevelsberg/Schwelm Vor der Winterpause punktet Vogelsang in der Verbands- und Landesliga. Die Schwelm Volleys treten dagegen nach wie vor auf der Stelle.

Vor der Volleyball-Winterpause gab‘s für die Damen und Herren des TVE Vogelsang noch einmal Punkte. In der Damen-Verbandsliga verlor der TVE zwar 2:3, nahm aber so einen Punkt mit. Ligakonkurrent SG Schwelm Volleys verlor erneut 0:3. In der Herren-Landesliga sicherte sich der TVE mit einem 3:1-Sieg drei weitere Zähler.

Damen-Verbandsliga

TVE Vogelsang – Telstar Bochum II 2:3. Die Gegnerinnen traten stabilisiert auf, nachdem sie im Hinspiel als neu formiertes Team Schwierigkeiten gegen Gevelsberg hatten. An der kompakten Blockabwehr und Annahme hatte der TVE teilweise zu knacken. Alle fünf Sätze waren sehr umkämpft, wie die Ergebnisse zeigen: 25:18, 20:25, 25:19, 21:25, 13:15. „Letztendlich haben mehr individuelle Fehler den Ausschlag gegeben“, erzählt Trainer Gernot Jost. Die Annahmeleistung sowie der Aufschlag waren häufig nicht ganz sauber. Die Konzentration fehlte. Ärgerlich: Im Tie-Break führte Vogelsang zwischenzeitlich 8:4 und dann 12:8, ehe es mehrere Punkte am Stück abgeben musste. „Der Punkt ist dennoch wichtig, falls sich ein Team von unten mal mit drei gewonnen Punkten nähern sollte“, sagte Jost.

VV Schwerte II – SG Schwelm 3:0. Die Satzergebnisse lesen sich nicht alle überaus deutlich (16:25, 19:25, 20:25) und Schwelm war nach und nach näher dran. Trainer Gereon Duwe beobachtet schon seit längerem Fehler in zu vielen Bereichen seines kleinen Kaders. So auch diesmal: „Phasenweise haben wir gut gespielt. Aber immer, wenn wir die Chance haben, mehr Punkte am Ende zu machen, leisten wir uns Fehler. Das zieht sich etwas wie ein roter Faden durch die Saison“, sagte Duwe. Seiner Meinung nach hätte sich seine Sechs Satz drei sichern müssen. Sie vergab am Ende allerdings vier Aufschläge – zugunsten der Gegnerinnen.

Herren-Landesliga

In der Herren-Landesliga gewann der TVE Vogelsang auswärts beim TuS Hattingen 3:1 (Sätze: 25:10, 21:25, 21:25, 16:25). Es war ein kleiner Kraftakt, da die Mannschaft von Trainer Michael Reitz die Partie erst drehen musste, nachdem der erste Satz mehr als deutlich verloren ging. Reitz springt selbst nur noch im Notfall ein, was am Samstag der Fall war. Dazu war Vogelsang auf drei Jugendspieler angewiesen. „Wir mussten uns in der Konstellation erst finden. Normalerweise haben wir mehrere Mittelblocker und -angreifer. Diesmal musste ich als Außenangreifer zum Beispiel in die Mitte“, schildert Spieler Luca Petersen die Partie.

Die Annahme stimmte zunächst nicht, erst spät gelangen Punkte. Das änderte sich ab Satz zwei. „Wir haben um jeden Ball gekämpft und daraus auch teilweise gute Zuspiele geschafft“, sagt Petersen. Die TVE-Herren hechteten Bällen hinterher und fanden letztlich durch kluge Entscheidungen genau die Lücken auf der Gegenseite.

