TuS Ennepetal vor Pokal-Halbfinale im Corona-Chaos

Ennepetal. Vor dem Halbfinale im Kreispokal am Samstag in Berchum/Garenfeld ist die Personallage beim Oberligisten undurchsichtig. Gespielt werden soll aber

Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze“ ein Spruch von Europameister Otto „Rehakles“ Rehagel. Das Kultzitat bezog sich seinerzeit auf den DFB-Pokal, könnte aber genauso gut für den Fußball-Kreispokal gelten. Dort gastiert der favorisierte Oberligist TuS Ennepetal am Samstag um 18 Uhr beim Hagener Landesligisten SC Berchum/Garenfeld.

Der TuS spielt eine sehr gute Vorbereitung, schürt mit überzeugenden Auftritten Hoffnungen auf eine mögliche Aufstiegsrunde. Beim SC zeigen die Vorzeichen vor dem Pokalknaller in eine andere Richtung. Die Mannschaft um Trainer Fabian Kampmann steht zwar aktuell mit fünf Punkten vor den Abstiegsplätzen der Landesliga , allerdings ging die Mannschaft aus Hagen beim letzten Spiel mit 1:7 beim abstiegsgefährdeten SV Attendorn unter. Auf dem Papier scheint es also einen klaren Favoriten zu geben.

„Wir sind der Favorit, das sehe ich auch so. Allerdings ist es ein K.o.- Spiel und wir wissen alle, dass in einem solchen Spiel alles möglich ist“, bemüht Alex Thamm eine altbekannte Fußballer-Weisheit. „Wir haben in den vergangenen Jahren oft und gerne gegen den SC gespielt, da spielen wirklich sehr gute Kicker mit. Die werden mit 100 Prozent in das Spiel gehen, um uns ein Bein stellen zu können. Unterschätzen werden wir die Truppe daher nicht“, so Alexander Thamm.

Personelle Situation ungewiss

Angesprochen auf die Personalsituation seiner Mannschaft zuckt Thamm mit den Schultern. „Das würde ich auch gerne wissen, wir haben einige Spieler, die nach einer Corona-Infektion zurückkehren. Dazu gesellen sich aber auch neu Infizierte. Es ist eine Lotterie derzeit. Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Ich werde keinen Spieler einsetzen, wenn er nicht zu vollständig fit ist.“ Das zweite Halbfinale wird zwischen dem Westfalenligisten SV Hohenlimburg und dem Oberligisten TSG Sprockhövel am 9. März ausgetragen.

