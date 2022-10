TuS Ennepetal vor einem richtungsweisenden Spiel

Ennepetal. Der TuS Ennepetal hat ein wichtiges Spiel in der Oberliga vor der Brust. Es könnte das bis dato wichtigste der bisherigen Saison werden.

Mit einem Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga könnte man vom bisher wichtigsten Spiel in der noch jungen Ära von Chef-Trainer Dragan Petkovic sprechen. Wenn der TuS Ennepetal am Sonntag um 15.30 Uhr den TuS Erndtebrück auf ungewohntem Terrain empfängt, geht es um gefühlte sechs Punkte. Mit einem Sieg gegen die formstarken Siegener könnte man sich um einige Plätze in der Tabelle verbessern. Mit einer Niederlage würde man dagegen das erste Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Auch Übungsleiter Petkovic ist sich der Wichtigkeit des Aufeinandertreffens an diesem Wochenende bewusst. „Das Spiel geht für uns gegen einen direkten Konkurrenten und ist deshalb sehr wichtig für uns. Erndtebrück hat die letzten Wochen viel Selbstbewusstsein getankt und wird bis zum Ende fighten“, ist sich der Coach vor dem Duell sicher.

„Wir mussten nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche viel Aufbauarbeit leisten. Die Jungs waren sehr niedergeschlagen nach dem eigentlich sehr guten Spiel von uns“, meint er. Am vergangenen Spieltag verloren die Ennepetaler ihre Partie mit 0:2 gegen Victoria Clarholz. Doch diese Pleite von vor einer Woche scheint nun vergessen. Das lassen zumindest die Worte des Übungsleiters vermuten. „Wir sind bereit für die nächste Aufgabe, gibt sich Dragan Petkovic selbstbewusst.

Gegner mit Rückenwind

Dennoch: Der kommende Gegner reist mit ordentlich Rückenwind nach Ennepetal. Nachdem der TuS Erndtebrück in den ersten drei Spiele mit 2:13 Toren untergegangen ist, spielt die Mannschaft vom Pulverwald nun einen ganz anderen Fußball. Zuerst konnte man gegen Rhynern ein Unentschieden erkämpfen, anschließend folgten zwei Siege gegen Eintracht Rheine und die Sportfreunde aus Lotte.

Gerade im letzten Spiel gegen die Sportfreunde Lotte zeigten die Erndtebrücker große Moral. Nach der frühen Führung drehten die Sportfreunde vor der Halbzeit das Spiel. Lange sah es nach der vierten Saisonniederlage aus. Belohnt wurde die stetig kämpfende Mannschaft von Trainer Stefan Trevisi mit einem Doppelschlag zum Sieg in der 82. und 88. Minute.

Noch weiter in der Fremde

Empfangen wird der TuS Erndtebrück am Kunstrasenplatz am Reichenbach Gymnasium in Ennepetal. Wegen den weiterhin laufenden Umbaumaßnahmen im heimischen Bremenstadion trainiert die Mannschaft derzeit auf fremden Plätzen. Ein zusätzlicher Aufwand für das Team von Petkovic. „Das ist natürlich nicht die optimalste Vorbereitung auf so ein wichtiges Spiel. Der Aufwand für die Spieler und Betreuer ist schon extrem hoch, wenn du in der Woche zweimal den Trainingsplatz wechseln musst“, erzählt der Trainer.

Das ist sonst noch los im lokalen Sport

Doch trotzdem schaut er positiv auf die aktuelle Situation. „Wir sind natürlich froh, dass wir überhaupt trainieren können. Zudem gewöhnen wir uns immer mehr an die Plätze“, so Petkovic. Wegen der Umbauarbeiten im Ennepetaler Bremenstadion werden die Mannschaften vom TuS voraussichtlich den ganzen Oktober noch auf den Ausweichsplätzen verbringen. Das erste Spiel im Dorma Sportpark gewann der TuS Ennepetal gegen Delbrücker SC mit 2:1. Sollte am Sonntag der zweite Heimsieg auf fremden Parkett hinzukommen, sollten sich die Ennepetaler die geplante Rückkehr ins Bremenstadion vielleicht noch einmal durch den Kopf gehen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm