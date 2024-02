TuS Ennepetal trainiert mit BVB-Weltauswahl

Ennepetal Talente aus China, USA, Australien und Ghana besuchen die U15 für eine Einheit im Bremenstadion. Das hat es mit der Aktion auf sich.

Einmal mit den Stars von Morgen trainieren: Genau, das durften die Spieler der U15 des TuS Ennepetal erleben. An jenem Abend erwarteten sie prominenten Besuch, denn der BVB fand den Weg ins Bremenstadion. Mit einer Auswahl an Nachwuchstalenten von Borussia Dortmund aus der ganzen Welt reisten die Schwarz-Gelben an, um mit der Mannschaft von Mirco Böken und Jan Luca Grund zu trainieren. Für manche Spieler wurde ein kleiner Traum war, als sie Kopf an Kopf mit den Jugendkickern ihres Lieblingsvereins spielen durften. Wie es dazu kam, was es mit dem Projekt auf sich hat und wie der Abend lief.

Einer, der einen großen Anteil daran hatte, dass die spezielle Einheit zustande kommen konnte, ist Julian Wasserfuhr. Der 31-Jährige ist seit Winter als weiterer Co-Trainer beim TuS Ennepetal II an die Seite von Leon Enzmann gerückt. Wasserfuhr ist hauptberuflich Trainer Fußballakademie von Borussia Dortmund. „Ich habe den Vorschlag gemacht, die Jugendspieler des BVB nach Ennepetal zu bringen und die U15 hat da alters- und leistungstechnisch am ehesten gepasst“, erklärt Wasserfuhr. Er übernahm auch die Leitung der Trainingseinheit.

Spieler von fünf Kontinenten am Ball

BVB ist weltweit aktiv Der BVB hat Nachwuchszentren auf der ganzen Welt, darunter auch Mexiko, Brasilien, Indien, China, Japan und Australien. Die größte internationale Akademie haben die Schwarz-Gelben in den USA an 14 Standorten mit über 4000 Spielern. Auch in Zukunft will der BVB mit ihren Akademie-Mannschaften Spiele gegen lokale Vereine organisieren. Statt einer Weltauswahl sollen dabei eher Mannschaften aus jeweils einer Akademie gemeisam anreisen.

Der BVB hat mittlerweile Nachwuchsleistungszentren auf der ganzen Welt. Bisher brachte der Verein internationale Gruppen aus einzelnen Ländern nur alleine für Trainingseinheiten nach Dortmund. Im Ennepetaler Bremenstadion traten nun vier Chinesen, drei US-Amerikaner, drei Australier und zwei Spieler aus Ghana gemeinsam vor das runde Leder. Auch ein Trainer aus jedem Land ist mit dabei.

Zusammen mit den Spielern der C-Jugend des TuS Ennepetal brachte die Aktion also Jugendfußballer aus insgesamt fünf Kontinenten zusammen aufs Spielfeld. Das Talent der Auslandskicker machte sich schnell bemerkbar. Manche von Ihnen spielen bereits in den Jugendnationalmannschaften ihres jeweiligen Landes. Da staunte der ein oder andere Ennepetaler nicht schlecht, als die Spezialgäste mit ihrem Ballgefühl über den Kunstrasen des Bremenstadions flitzen. Da sind sie aus der Landesliga ein etwas anderes Niveau gewohnt.

Trainingseinheit wird auf Englisch abgeholten

Auch was die Kommunikation betrifft, war es für die Spieler der Ennepetaler U15 eine neue Erfahrung. Da ihr internationaler Besuch natürlich kein Deutsch sprechen konnte, leitete Wasserfuhr die Einheit größtenteils auf Englisch. Ein Problem stellte dies keineswegs dar. „Es war echt cool, dass die Jungs das so angenommen haben und auf Englisch mitgemacht haben“, freut sich Wasserfuhr.

Die Spieler waren für knapp zehn Tage in Deutschland, bevor sie wieder in ihr jeweiliges Heimatland zurückreisen. Am Sonntag wird ihr Ausflug mit dem Bundesligaspiel des BVB gegen Bochum abgeschlossen. Die Spieler sammeln viele Eindrücke und das Training in einem anderen Land viel für ihre Entwicklung beitragen wird.

