TuS Ennepetal: Physiotherapeutin erlebt Corona hautnah

Im Oktober hat sich Benita Höller, Physiotherapeutin des TuS Ennepetal, mit dem Coronavirus infiziert. Sechs Wochen nach der Infektion ist sie das Virus los, leidet aber noch an Symptomen. Insgesamt mussten wegen ihr 60 Personen in Quarantäne. Die 23-jährige übt Kritik an den Behörden.

Nach ein paar Sätzen unterbricht Benita Höller: Sie hustet und entschuldigt sich sofort. Vor sechs Wochen hat sie sich mit dem Coronavirus infiziert und war deswegen vier Wochen in Quarantäne. Jetzt hat sie das Virus besiegt und arbeitet wieder. Die Symptome verfolgen sie aber immer noch. Sie sagt, sie habe jedes der für das Virus typischen Symptome mitgenommen: Atemnot, Kopfschmerzen, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn und mehr. Am Anfang ging es ihr richtig schlecht. Die ersten beiden Wochen lag sie im Bett und aß Müsli. Sie fühlte sich kaputt und wäre beinahe im Krankenhaus gelandet.

Jetzt sieht das Ganze anders aus: Höller hustet zwar oft, hat Halsschmerzen und fühlt sich weiterhin schlapp. Das Schlimmste hat sie aber hinter sich gelassen. Schön ist ihre aktuelle Situationen trotzdem nicht. Wie lange sich die Symptome noch auf sie auswirken, weiß sie nicht. Manche Kollegen, die sich im März angesteckt haben, leiden noch an Beschwerden, berichtet sie.

Sechs Wochen nach ihrer Infizierung kritisiert die Physiotherapeutin nun, wie die Quarantäne bei Erkrankten endet. Denn die meisten werden zum Abschluss nicht getestet. Sie sagt: „Wenn man nach der Quarantäne zwei Tage symptomlos ist, wird man aus der Isolation entlassen.” Das wäre bei ihr genauso gewesen. Weil sie aber für ihren Job einen Negativtest brauchte, machte sie nach zwei symptomlosen Tagen einen weiteren Test, der positiv war. „Ich finde es komisch, dass man als normale Person aus der Quarantäne entlassen wird, ohne getestet zu werden. Das ist fahrlässig.”

TuS-Spiele wurden abgesagt

Die Tage nach ihrem positiven Corona-Test im Oktober waren für Benita Höller schwierig: „Ich hatte krasse Schuldgefühle. Meine Sorge war, dass ich Leute angesteckt habe. Es war eine schreckliche Vorstellung, dass meine Mitmenschen schwer getroffen werden und auf der Intensivstation landen.”

Weil Benita Höller Physiotherapeuten des TuS Ennepetal ist, hat sie häufig engen Kontakt zu den Spielern. Alle Kontaktpersonen im Verein mussten in Quarantäne. Der TuS sagte damals die Spiele für die kommenden zwei Wochen ab. Vom ganzen Wirbel hat Höller zuhause wenig mitbekommen. Sie hat aber ständig bei den Spielern nachgefragt, wie es ihnen geht.

Aber nicht nur beim TuS Ennepetal sorgte Höllers Infektion für Wirbel: Die Tage vor ihrem positiven Testergebnis ging es Höller noch gut. Sie besuchte einen Geburtstag und eine Taufe. Deswegen mussten ungefähr 60 Personen in Quarantäne. Am Ende stellte sich zu ihrer Erleichterung heraus, dass sie niemanden angesteckt hatte.

Schulte sieht Überforderung

Marc Schulte, der Sprecher des TuS, erkennt an dem Corona-Fall in seinem Verein, wie überfordert die Ämter sind: „Das Gesundheitsamt Ennepetal hat die Spieler aus seinem Bereich sofort in Quarantäne geschickt, ein anderes Gesundheitsamt hat den Spielern aus seiner Region gesagt, dass sie nichts unternehmen müssen und ein drittes Amt hat sich gar nicht erst gemeldet.” Schulte will den Mitarbeitern aber nichts vorwerfen. Sie könnten nichts dafür, es sei einfach zu viel.

Benita Höller arbeitet aktuell wieder. Sie ist in der Physiotherapie des Petrus Krankenhauses tätig. Dort kümmert sie sich auch um Corona-Patienten. „Es ist gerade super anstrengend. Aber mein Arbeitgeber hat Verständnis für meine Situation. Ich darf jederzeit nach Hause, wenn es zu viel für mich wird.“