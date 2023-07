TuS Ennepetal: Nächste Tests mit spannenden Gegnern

Ennepetal. Ein Oberligist, ein Landesligist und das Duell mit einem Weltmeister warten auf den Fußball-Oberligisten im Rahmen des „Cranger-Kirmes-Cups“.

Der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal nimmt ab diesem Wochenende am „Cranger-Kirmes-Cup“ in Herne-Sodingen teil. Nach der Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Essen-Steele und dem klaren Sieg gegen den VfB Westhofen geht es damit in die nächsten Testspiele für das umgebaute Team – und das gegen teilweise namhafte Konkurrenz.

Der Cranger-Kirmes-Cup ist ein Traditionsturnier des SV Sodingen, bei dem sich Jahr für Jahr eine Reihe an höherklassigen Teams miteinander messen. Gespielt wird jeweils über zwei Mal 40 Minuten, der Modus sieht zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften vor. Der TuS Ennepetal spielt in der Gruppe B.

Interessante Duelle für Ennepetal in der Gruppenphase

Im ersten Spiel am Samstag (16 Uhr) geht es für das Team von Trainer Sebastian Westerhoff gegen den Landesligisten FC Altenbochum. Weitere Vorrundengegner sind Oberliga-Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick (Dienstag, 18. Juli, 19.40 Uhr) und Westfalenligist Wacker Obercastrop (Sonntag, 23. Juli, 17 Uhr). Im Kader von Obercastrop steht auch der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz und der ehemalige Ennepetaler Linksverteidiger Florian Gerding. Alle Spiele finden auf dem Rasen im Dr.-Jovanovic-Glück-Auf-Stadion (Am Holzplatz, Herne) statt.

In der Gruppe A tummeln sich gleich vier Mannschaften aus Herne. Neben dem Gastgeber SV Sodingen (Westfalenliga) treffen dort Westerhoffs Ex-Klub DSC Wanne-Eickel (Westfalenliga) sowie die beiden Landesligisten SF Wanne-Eickel und SV Wanne 11 aufeinander.

Die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen spielen über Kreuz im Halbfinale (Freitag, 28. Juli) die beiden Finalisten aus, die am Sonntag, den 30. Juli den Turniersieger ausspielen.

