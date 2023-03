TuS Ennepetal lässt gegen das Schlusslicht Punkte liegen

Ennepetal. Gegen den Tabellenletzten der Oberliga sollten für Ennepetal eigentlich drei Punkte her. Doch aus diesem Grund reichte es nicht zum Sieg.

Ungeschlagen bleibt der TuS Ennepetal in der Rückrunde der Fußball-Oberliga, dennoch hat die Mannschaft beim Kellerduell gegen den Delbrücker SC nur einen Punkt beim 1:1 hinzugewonnen – die 1:3-Niederlage unter der Woche gegen Westfalia Rhynern war ein Nachholspiel aus der Hinrunde.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Ennepetaler brauchten dieses Mal eine ganze Weile, um richtig ins Spiel zu kommen. „Die ersten 20 Minuten waren wir überhaupt noch nicht drin“, gestand Ennepetals Trainer Sebastian Westerhoff. Sein Team wurde zudem von dem Offensivdrang der Delbrücker überrascht, drei schnelle Angreifer gewannen einige direkte Duelle. Daher ist es wenig überraschend, dass der Gegentreffer bereits in der Anfangsviertelstunde fiel: Nach einem Pass in die Tiefe flankte ein Außenspieler direkt und der Zielspieler Jannik Tödtmann in der Mitte kontrollierte den Ball zwar etwas ungewöhnlich, schob ihn dann aber in der 14. Minute in die kurze Ecke.

Freistoß ans Außennetz

In der 35. Spielminute schenke der Delbrückler SC dem TuS Ennepetal ein Tor. Denn auch das zweite Tor im Spiel erzielten die Gegner. Robin Gallus trat eine Ecke und Sebastian Lötters sprang knapp unter dem Ball her, der dem direkt hinter ihm stehenden Gegenspieler Hasan Dere erst an den Arm sprang und von dort aus ins eigene Tor ging. „Wir haben danach nicht mehr viel zugelassen und hatten viel Ballbesitz“, beschrieb Coach Westerhoff. Allerdings schaffte es der TuS nicht, seine Chancen effektiv auszuspielen. „Wir kamen oft nur bis zum Sechzehner, die letzte Konsequenz fehlte“, sagte Westerhoff.

Ein Freistoß von Marius Müller landete am Außennetz, Kevin Meckel bekam aus aussichtsreicher Position nicht viel Druck hinter den Ball. Außerdem wurden sowohl ein Schuss als auch ein Kopfball von Robin Gallus noch abgeblockt. Glück hatte der TuS am Ende, als sich zwei Gegenspieler beim Kopfball behinderten und die Kugel so über den Kasten von Schlussmann Marvin Weusthoff segelte. „Wichtig ist, dass wir die Konkurrenz trotzdem auf Abstand gehalten haben“, sagte der dennoch nicht zufriedene Westerhoff über den Punktgewinn, mit dem sein Team nach diesem Spieltag vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm