TuS Ennepetal: Konkurrenten stellen sich für die Zukunft auf

Sprockhövel. Zugänge, Verlängerungen und neue Trainer – die Oberliga-Konkurrenz des TuS Ennepetal stellt aktuell die Weichen für die nächste Saison.

Der Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel hat in der vergangenen Woche die Verträge mit Innenverteidiger Admir Terzic (bis 2025) und Mittelfeldspieler William Wolzenburg (bis 2024) verlängert. „Beide sind in unseren Planungen für die kommende Saison wichtige Bausteine“, betonte der Sportliche Leiter Holger Lerch. Das Wochenende verlief aus TSG-Sicht dann denkbar schlecht. Das Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte ging mit 0:5 verloren und Edin Husidic verletzte sich so schwer am Unterschenkel, dass die Partie für 50 Minuten unterbrochen werden musste, bevor er mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Keine guten Nachrichten auch für den TuS Bövinghausen: In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Weltmeister Kevin Großkreutz länger fehlen wird als ursprünglich angenommen. Nach einem Bänderriss im Ellenbogen wurde zunächst eine Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen prognostiziert, nun wird eine Rückkehr Ende März angepeilt. Ohne Großkreutz kassierte Bövinghausen am Wochenende den nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf. Nachdem in der Vorwoche nur ein 1:1 gegen den TuS Ennepetal gelang, unterlagen die Dortmunder diesmal daheim dem SV Schermbeck mit 1:2.

Bald auf Schalke?

Einer der Schermbecker Torschützen war mal wieder Tolga Özdemir. Wie das Magazin „RevierSport“ in der vergangenen Woche berichtete, ist der junge Angreifer, der schon bei zwölf Saisontoren steht, heiß begehrt. Gerade erst absolvierte der 21-Jährige ein Probetraining bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. „Auf Schalke werde ich auch vorspielen, wann das ist, steht aber noch nicht fest“, sagte Özdemir. Sicher ist allerdings, dass der Stürmer Schermbeck im Sommer verlassen wird. „Ich werde auf jeden Fall in der Regionalliga oder bei einer U23-Mannschaft spielen“, erklärte er.

Das Team des künftigen Trainers des ASC 09 Dortmund ist komplett. Ex-Profi Marco Stiepermann wird zum einen von seinem Bruder Marcel unterstützt. Zudem gaben die Aplerbecker nun bekannt, dass auch Justin Martin als Co-Trainer fungieren wird. Der 23-Jährige kommt von der U19 des Hombrucher SV. Die SG Finnentrop/Bamenohl hat für die kommende Saison Finn Kremer von der SG Serkenrode/Fretter verpflichtet. Der 1. FC Gievenbeck hat drei Eigengewächse aus der U19 befördert. Niklas Frese (17, Außenbahn), David Isaak (19, Mittelfeld) und Konstantin Klüner (20, Tor) rücken ab Sommer zur 1. Mannschaft auf.

Das ist sonst noch los im Lokalsport

Neuer Job für Addy-Waku Menga. Der erfahrene Angreifer ist bei den Sportfreunden Lotte künftig nicht nur als Kapitän tätig, sondern auch als Sponsorenbetreuer des Vereins. „Eine hervorragende Lösung“, erzählte das Vorstandsmitglied Oliver Kreienbrink.

