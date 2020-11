TuS Ennepetal: Jugendspieler wird für Traumtor belohnt

Der Ball kommt vom Gegner, doch das stört Dilbaz Alrasol nicht. Der Zwölfjährige nimmt Anlauf und schießt den Fußball, ohne ihn vorher noch einmal anzunehmen, mit dem linken Fuß aus 15 Metern perfekt ins linke obere Toreck. Der Schlussmann hat keine Chance, diesen Treffer zu verhindern. Eine wunderschöne Aktion des Nachwuchsspielers vom TuS Ennepetal im Freundschaftsspiel gegen den TuS Heven, für die Alrasol mit einer besonderen Auszeichnung belohnt wurde.

Video auf Facebook veröffentlicht

Lutz Otto war sofort begeistert. Der Trainer der D1-Junioren des TuS hegte schon im Moment, als der Treffer fiel, eine leise Hoffnung: „Es ist bei unseren Spielen ab und zu so, dass die Eltern auf den Knopf drücken und mitfilmen. Und zum Glück lief auch in dem Moment, als Dilbaz sein Tor erzielt hat, eine Kamera mit.“ Der TuS veröffentlichte das Video vom Tor auf seiner Facebook-Seite. Und dort erfreuten sich viele Menschen an dieser Aktion.

„Ich bekam eine Anfrage von Fabian Preuß, der die Seite ‘Fussball-Eltern’ betreibt. Das ist ein Portal für Eltern mit fußballspielenden Kindern“, erklärt Otto. „Sie wollten das Video teilen und das haben wir natürlich gerne erlaubt. Das ist auch für Dilbaz eine große Geschichte, wenn so viele Leute sein Tor sehen“ Doch der Höhepunkt der Geschichte sollte erst noch folgen. Wenig später erhielt Otto eine weitere Nachricht: „Fussball-Eltern“ krönt ab sofort das Tor des Monats und Dilbaz Alrasol ist der erste Preisträger.

Der Zwölfjährige durfte sich über eine Urkunde sowie über neue Fußballschuhe freuen. Aufgrund des Lockdowns musste die Übergabe der Preise leider ohne seine Mannschaftskollegen stattfinden. Diese freuten sich aber aus der Ferne mit ihm. Alrasol selbst freute sich am meisten. „Dilbaz war sehr stolz und überwältigt. Er hat einfach nur immer wieder ‘Danke’ gesagt“, berichtet Lutz Otto. Er freut sich sehr für seinen Schützling. „Das ist der Grund, warum man Jugendtrainer wird. Wenn man strahlende Kinderaugen sieht, die sich über ihren ersten Erfolg freuen, macht einen das sehr glücklich.“

Derzeit sieht Otto diese Kinderaugen nur selten von Angesicht zu Angesicht. Denn im Lockdown muss auch das Training pausieren. Ein bisschen Sport sollen die Kinder aber auch zu Hause machen. „Wir haben den Jungs einen Plan gegeben, in dem steht, wie sie alleine trainieren sollen. Die Aufwärmübungen können sie zum Beispiel auch alleine machen. Wer die Möglichkeit hat im Garten zu spielen, kann da auch mit ein paar Übungen seine Ballfertigkeit trainieren“, sagt Otto. Das Wichtigste ist für ihn: „Die Jungs sollen während der Fußballpause nicht nur vor der Playstation hocken.“

Alrasol ist mit beiden Füßen stark

Nachwuchsspieler Alrasol kann nach dem Lockdown auf jeden Fall mit neuen Fußballschuhen auf den Platz zurückkehren. Bei der D1-Jugend spielt er vor allem im offensiven Mittelfeld, ist aber laut Trainer Otto „sehr flexibel einsetzbar“. Dass er sowohl links als auch rechts spielen kann, verdeutlichte sein Tor des Monats ebenfalls. Denn seinen Hammerschuss zum Tor des Monats gab er mit dem linken Fuß ab – obwohl er eigentlich Rechtsfuß ist.