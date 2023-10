TuS Ennepetal II: Enzmann-Hattrick sichert nächsten Dreier

Leon Enzmann trifft in Lüdenscheid drei Mal für die Ennepetaler Reserve.

Lüdenscheid. Gut, wer bei personellen Engpässen auf Leon Enzmann zurückgreifen kann. Der Ex-Oberliga-Stürmer schießt die TuS-Reserve zum vierten Sieg in Serie

Es läuft bei Fußball-Bezirksligist TuS Ennepetal II. Beim SC Lüdenscheid fuhr die junge Truppe von Trainer Marius Hornschuh den vierten Sieg in Folge ein. Dabei war es Routinier Leon Enzmann, „Leihgabe“ aus dem Oberligakader, der nahezu im Alleingang für den 4:1 (2:1)-Sieg sorgte. Der 32-Jährige hatte sich wegen des Fehlens von Moritz Müller und Joe Hellmann zur Verfügung gestellt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Zwar hatten die Gastgeber schnell das 1:0 durch einen immer länger werdenden Eckball, der schließlich im Giebel einschlug, vorgelegt, doch Enzmann und Benjamin Calin drehten das Spiel bis zur Halbzeitpause. „Die Jungs haben nach dem Rückstand eine Wahnsinnsmoral bewiesen und alles umgesetzt, was wir besprochen hatten“, freute sich ihr Trainer. Dank ihres breiten Kaders konnte der TuS die Ausfälle gut kompensieren. „Heute hat sich auch gezeigt, dass die Qualität in der Breite da ist“, stellte Hornschuh fest.

Lesen Sie auch: Sechs Tore: Wahnsinnige zwanzig Minuten am Voerder Tanneneck

Mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten Mitte der zweiten Halbzeit sorgte Enzmann für klare Verhältnisse. Erstmals auch auf dem Platz im Einsatz war der Trainer, der sich angesichts des dünnen Kaders spielbereit umgezogen hatte. „Ich durfte die letzten fünf Minuten noch 'ran“, lachte er. „Mein Herz hängt ja noch am Fußballspielen, was man als Trainer nicht so oft rechtfertigen kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm