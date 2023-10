TuS Ennepetal II: Darum steht die Defensive aktuell im Fokus

Ennepetal. Zwei Siege, vier Pleiten, zwei Siege und nun? Bei Ennepetal II soll sich der Trend bestätigen – auch wenn ein wichtiger Spieler nun länger fehlt.

Für Trainer Marius Hornschuh kam es nicht überraschend, dass der TuS Ennepetal II nach der überragenden Vorsaison in der Fußball-Kreisliga A2 samt Bezirksliga-Aufstieg in der neuen Liga auch einmal Rückschläge erleben würde. Nach zwei Siegen zum Auftakt setzte es vier Niederlagen, aus denen die Ennepetaler Reserve gestärkt hervorkam und zuletzt zwei Mal ohne Gegentor wieder zu Siegen kam. Diese neue defensive Stabilität soll nun auch gegen den Vorletzten SC Hennen wieder ausschlaggebend sein.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Auch wenn es offensiv noch nicht so wirklich rund läuft beim TuS Ennepetal II, lag der Fokus in den vergangenen Wochen wieder eindeutig auf der Arbeit gegen den Ball. „Das hat uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet, in dieser Saison sind wir da nicht so diszipliniert“, sagt Marius Hornschuh. Also legte er den Schwerpunkt im Training und der taktischen Ausrichtung auf Defensive, was sich bei den zwei 1:0-Erfolgen gegen Schwerte und Haspe bezahlt machte.

Ennepetal muss auf Leistungsträger verzichten

So soll es nun auch gegen den SC Hennen laufen, der bisher mit fünf Punkten nur wenig Ertrag aus den ersten acht Spielen holte. „Für mich sind sie aber kein klassisches Kellerkind, sie haben viele Spiele knapp verloren“, weiß Hornschuh, der die Liga ohnehin für ungemein ausgeglichen hält – umso wichtiger wäre da also ein Erfolg gegen ein Team, was zum derzeitigen Zeitpunkt der Saison hinter dem TuS Ennepetal II steht. Da kommt es natürlich ungelegen, dass mit Jay Janitzky und Atakan Yedek zwei Spieler erst einmal ausfallen werden, vor allem der Ausfall von Janitzky, bei dem Verdacht auf einen Leistenbruch besteht, ist nur schwer zu kompensieren. Auch hinter dem Einsatz von Kapitän David Riedel steht noch ein Fragezeichen, dafür kehrt Lars Späth aus dem Urlaub zurück ins Aufgebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm