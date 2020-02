Jedes Turnier ist irgendwie ein besonderes Turnier. Für den Fußball-Nachwuchs sowieso. Erste Erfahrungen mit dem Wettstreit, die Aufregung bei den jüngsten und jüngeren Kickern ist meist groß. Gleichzeitig bemühen sich die Verantwortlichen des Gastgebers, die Atmosphäre an den Turniertagen so angenehm wie möglich zu gestalten – neben dem sportlichen Ehrgeiz auf dem Parkett. Der TuS Ennepetal hatte zu vier Turnieren eingeladen. Die Organisations-Mannschaft um Lutz Otto und Sascha Oschem sowie Toni Cubaixo, Tanja und Uli Richartz hatte ganze Arbeit geleistet. Und: Gerade in Zeiten wie diesen, hatten die Klutertstädter ein besonderes Augenmerk auf Respekt und fairen Umgang, gegen Rassismus, gegen Hass gelegt.

Vorbildfunktion der Trainer

Insbesondere in der Eröffnungsrede von Lutz Otto zeigte sich, wie besonders diese Turnier, dieser Turnierreigen werden sollte. Angesichts der rassistischen Vorkommnisse in der Bundesliga, im englischen Fußball hatte sich Lutz Otto kurzfristig entschieden, ein Zeichen zu setzen. „Aber auch Vorkommnisse im Jugendfußball wie abgebrochene Turnier bei zu viel Gewalt hatten mich motiviert, kurzfristig diese Rede zu schreiben“, so Lutz Otto. Er unterstrich die Vorbild-Funktion der Trainer, Betreuer und Eltern gerade für die jüngsten Spieler. An die Vorbildfunktion der Profis, der Zuschauer in den großen Stadion. „Wir, die Trainer aller Vereine, haben zwar ein unterschiedliches Logo auf der Brust, aber trotzdem die gleiche Aufgabe: Den Kindern den Spaß am Fußball beizubringen und zu erhalten. Auch ein Vorbild zu sein, Werte vermitteln, die auch außerhalb des Fußballs von enormer Wichtigkeit sind“, so Lutz Otto.

Richtigen nerv getroffen

„Ich habe mir Freitagabend während der letzten Vorbereitungsdetails überlegt, vor dem Turnier noch etwas zu sagen, was mir auf der Seele liegt und habe angefangen zu schreiben“, so der Ennepetaler. „Das ging dann irgendwie ganz schnell, bis ich den Text fertig hatte. Er hatte nicht unbedingt vor ein Zeichen zu setzen. Doch ihm lag auf der Seele, an Respekt und Fairness zu appellieren – dem Gegner, den Mitspielern und den Schiedsrichtern gegenüber. Die unmittelbare Resonanz in der Halle hat gezeigt, dass Lutz Otto den richtigen Nerv getroffen hat.

Kinder brauchen richtige Antworten

Bewogen hat Lutz Otto die rede vor dem Turnier der D-Junioren zu halten, dass diese Kinder in einem, Alter sind, um erste Fragen zu stellen. „Sie schauen die Nachrichten und wundern sich. Wir müssen ihnen die Antworten geben. Und zwar die richtigen Antworten“, so Lutz Otto. „Wir dürfen den Hass, den Rassismus einfach nicht zulassen.“ Otto sieht sich als Trainer und Betreuer in erster Linie in der Verantwortung – in der Hoffnung, dass dies auch die Verantwortlichen anderer Vereine das so sehen. „Die Kinder schauen sich von uns und unserem Benehmen mehr ab, als man vielleicht glauben mag“, so der Ennepetaler in seiner Rede. „Fast immer ist die Mannschaft ein Spiegelbild des Trainers und wie dieser Fairness und Respekt vorlebt.“

Glänzende Kinderaugen zur Siegerehrung

„Ich möchte aber nicht die Rede im Fokus der Turniertage sehen. Im Mittelpunkt ist der Fußball, der in den vier Turnieren gespielt wurde“, so Otto. Und hier hatten sich an den beiden Tagen die Vereine mächtig ins Zeug gelegt. Bei den jüngsten Beteiligten der Minikicker und der F-Junioren gab es keine Sieger und Platzierte. Alle erhielten schließlich eine Medaille. „Und wenn man dann in die glänzenden Kinderaugen schaut, dann weiß man, wofür man sich engagiert“, sagt Lutz Otto, der nach dem Turnierreigen am Sonntagabend und noch am Montagmorgen schon ordentlich abgearbeitet war.

Beispielhafte Fairness gegenüber FSV Gevelsberg

Fairness haben alle Mannschaften an den Tag gelegt. Insbesondere beim Wettstreit der E-Junioren fiel dies positiv auf. Der FSV Gevelsberg hatte drei kranke Jungs zu beklagen, hatte also nur fünf Spieler für das Turnier zur Verfügung. Gespielt sollte laut Reglement aber mit einem Torwart und fünf Feldspielern. Die Gevelsberger hätten also stets in Unterzahl antreten müssen. Das haben aber die Gegner nicht zugelassen, haben spontan auf den fünften Feldspieler verzichtet und wie die Gevelsberg mit vier Feldspielern und einem Torwart agiert. „Das ist eine Form von Miteinander und Fairness, die beispielhaft ist“, freue sich Lutz Otto.

Rädchen greifen ineinander

Mit dem Ende der dritten Auflage des „Wintercups“ beginnen die Vorbereitungen für den vierten Reigen im kommenden Jahr. „Von mir aus gerne. Da ist allerdings noch viel zu organisieren“, so Lutz Otto, der sich über die reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadt und Janice Buchheim, Hausmeister Marko (Otto: „Wir haben uns super verstanden und geduzt.“), Claudia Witter von RE Schwelm sowie Omar Rahim von den EN Baskets Schwelm. „Ein Rädchen hat hervorragend ins andere gegriffen. Das war einfach klasse“, so Otto.