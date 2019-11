TSG Sprockhövel stellt drei Pokalsieger

Ennepe-Süd/Sprockhövel. Drei Jugend-Kreispokale gehen an die TSG Sprockhövel. Der Finaltag zeigt, dass der Fußballkreis Hagen in der Jugend ganz gut aufgestellt ist.

Kaum besser hätte es die Fußball-Jugend zum großen Pokalendspieltag nicht treffen können. Super Wetter, mit dem SC Obersprockhövel einen spitzenmäßigen Gastgeber, dazu vier Endspiele, die es in sich hatten. „Das war richtig gutes Niveau, was gezeigt wurde. Es war ein herrlicher Tag“, so Michael Persch, Pokalspielleiter der A-Junioren nach diesem Tag. Überdies konnte der Endspieltag auch für eine grundsätzlich positive Bilanz herhalten. Denn in den Bereichen der A-, B- und C-Junioren, die an diesem Nachmittag den Pott ausspielten, ist die Zahl der Mannschaften durchaus konstant. Es gibt keinen Rückgang zu verzeichnen, was in anderen Fußballkreises nicht so ist.

Jens Grote, Train des Westfalenligisten und Kreispokalsiegers 2019, TSG Sprockhövel. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services