TSC Schwelm: Große Trainer-Expertise und buntes Vereinsleben

Warum nicht mal Tauchen lernen? Der TSC Schwelm hat eine hohe Trainer-Expertise und ein vielfältiges Vereinsleben – Fahrten in die ganze Welt.

56 Jahre ist der TSC Schwelm inzwischen alt. Viele der aktuell rund 150 Mitglieder waren noch Kinder oder nicht geboren, als sich der Verein 1966 mit gerade einmal 15 Mitgliedern gründete. Wie bei vielen anderen Vereinen fehlt es allerdings inzwischen auch beim TSC am Nachwuchs. Dabei setzt der größte Verein für Tauchsport im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht nur auf den Sport, sondern auch auf ein gesundes Vereinsleben

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Wir sehen uns nicht als Verein, sondern eher als große Familie“, sagt Pressesprecher und Tauchlehrer Andreas Specht. Und so geht es nach den Einheiten, die jeden Mittwoch im Schwelmer Hallenbad stattfinden, immer noch gemeinsam etwas essen.

Vereinsequipment inklusive

Was den Tauchsport betrifft, kann man beim TSC auf große Expertise zurückgreifen. Insgesamt neun Tauchlehrer und Tauchlehrerinnen gibt es im Verein, die neuen Mitgliedern oder Kursteilnehmern ihren Sport näherbringen. „So eine Dichte an Tauchlehrern gibt es in NRW nirgendwo“, sagt Frank-Peter Lazar. Dieser ist auch ausgebildeter Apnoe-Tauchlehrer, bildet für den Verband deutscher Sporttaucher (VDST) aus.

Lesen Sie auch: Selbsttest: Redakteur Fabian Vogel taucht und fühlt sich schwerelos

Im Jahresbeitrag von gerade einmal 108 Euro ist die Nutzung des Vereinsequipment sowie der Eintritt in das Schwelmer Hallenbad jeden Mittwoch inbegriffen. Zwischen März und Oktober gibt es zusätzlich jeden Sonntag eine Übungsstunde an und in der Bevertalsperre.

Fahrten in die ganze Welt

Doch die gemeinsamen Tauchgänge beschränken sich nicht nur auf diese Tage. Über das ganze Jahr hinweg veranstaltet der Verein Fahrten in bekannte Tauchreviere in der ganzen Welt. Darüber hinaus setzt der TSC verstärkt auf den Kursbetrieb. So ist es möglich, verschiedene Tauchscheine zu machen. Weitere Informationen rund um den TSC Schwelm gibt es im Internet unter www.tsc-schwelm.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm