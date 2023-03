Trotz Hammerlos! Gevelsberg freut sich auf Volleyball-Party

Gevelsberg. Zum achten Mal nehmen die Volleyballerinnen an einer Westdeutschen Meisterschaft teil – dieses Mal gemeinsam mit Schwelm in eigener Halle.

Es gibt einen besonderen Grund, warum sich der TV Eintracht Vogelsang um die Ausrichtung dieses Turniers beworben hat. 125 Jahre wird der Verein in diesem Jahr, ein echtes Jubiläum also. Umso erfreuter sind die Mitglieder, dass sie an diesem Wochenende die besten Volleyballerinnen des Bundeslandes in Gevelsberg begrüßen dürfen – denn der TVE richtet die Westdeutschen Meisterschaften der U20-Volleyballerinnen in der Halle West aus. Auch wenn das Pech bei der Auslosung diese Vorfreude zumindest aus sportlicher Sicht etwas trübt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Viel schlimmer hätte es den Nachwuchs der SG Schwelm/Vogelsang nicht treffen können. Die Spielgemeinschaft, die je zur Hälfte aus Spielerinnen der RE Schwelm und des TVE Vogelsang besteht, bekommt es in der Vorrunde gleich mit zwei dicken Brocken zu tun. „Ein Hammerlos hätte es aus Lostopf eins sowieso gegeben, das es uns aber so trifft, macht ein Weiterkommen ins Viertelfinale faktisch unmöglich“, sagt Trainer Gernot Jost. Sein Team trifft mit BW Aasee und dem VfL Gladbeck auf zwei der drei Mannschaften, die laut Jost den Titel wohl unter sich ausspielen werden.

Grund zu Feiern gab es bereits

Für den Vogelsanger Teil der Spielgemeinschaft ist es das insgesamt achte Mal, dass sie an der Endrunde um die Westdeutsche Meisterschaft teilnehmen. „Das ist eine überragende Leistung“, sagt Jost. Umso ärgerlicher ist es da, dass das Los es genau bei dem Turnier nicht gut mit ihnen meinte, wenn es in eigener Halle zu einem der Höhepunkte in der bisherigen Laufbahn der jungen Spielerinnen kommt. Wobei es einen weiteren Höhepunkt bereits vor einer Woche gab, als sich die Vogelsangerinnen die Meisterschaft in der Frauen-Landesliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga sichern konnten.

Mehr zum Volleyball im EN-Südkreis:

Ein Erfolg, den Trainer Jost im Vorfeld ein wenig in seiner Bedeutung unterschätzte. „Eigentlich ist die Westdeutsche Meisterschaft immer das Größte für die Mädels“, sagt er. Doch die Art und Weise wie seine Spielerinnen den Triumph feierten, ließ Jost dann aber doch beeindruckt zurück. „Ich habe schon den Eindruck, dass sich die Prioritäten ein wenig verschoben haben“, sagt er.

Zweitliga-Team in Gevelsberg

Was seiner Meinung nach auch mit den Gegnern zu tun hat – die sich, obwohl sie schon sehr gut besetzt sind, unmittelbar vor dem Turnier noch einmal verstärken. „Da kommt mehr oder weniger ein Zweitliga-Team“, weiß Jost. Der andere Vorrundengegner vom VfL Gladbeck ist nicht weniger als der Titelverteidiger und Dritte der deutschen Meisterschaften des Vorjahres. „Gegen beide geht es für uns nur darum, sich so gut es geht zu verkaufen“, sagt Jost. So wird aller Voraussicht nach nur der dritte Vorrundenplatz bleiben. Die SG Schwelm/Vogelsang würde dann um die Plätze neun bis zwölf spielen.

Zwei Tage voller Volleyball Los gehen die Westdeutschen Meisterschaften der U20-Junioren am Samstag um 10.30 Uhr mit einer Eröffnungsfeier. Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen teil. Zwei Teams reisen bereits im Vorfeld an und übernachten auch in der Umgebung der Sporthalle West in Gevelsberg. Die SG Schwelm/Vogelsang hat ihre beiden Vorrundenspiele ab 11 Uhr. Die Finalrunde findet am Sonntag ab 10 Uhr statt, das Endspiel ist für 15 Uhr geplant.

Eine große Herausforderung ist das Turnier aber nicht nur für die Aktiven auf dem Spielfeld. „Das sind viele kleine Dinge, die im Vorfeld zu organisieren sind. Am Tag selbst geht es auch wenig entspannter zu“, sagt TVE-Vorsitzender Daniel Wirth. Insgesamt stellt der Verein ein Helferteam von etwa 40 Mitgliedern, die sich um Buffet, Turnierleitung und alle anfallenden Aufgaben kümmern werden. „Für uns ist das eine super Gelegenheit, Präsenz zu zeigen und unseren Sport vorzustellen“, sagt Wirth. Der Verein rechnet an beiden Tagen mit jeweils 500 Zuschauern in der Halle West in Gevelsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm