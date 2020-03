Sie dürfen spielen – grundsätzlich, aber unter bestimmten Bedingungen. Auch am gestrigen Dienstag rühren die EN Baskets Schwelm in den sozialen Medien fleißig die Werbetrommel für das erste Playoff-Spiel der 2. Basketball-Bundesliga, ProB. Für den kommenden Samstag ist der Start der ersten Runde auf dem Plan. In der Schwelmer Dreifeldhalle empfängt der Nord-Vizemeister den Südsiebten aus Ulm. Doch das Damoklesschwert Coronavirus erschwert die Planungen.

Baskets rühren Werbetrommel

Wie sich im Laufe des späten Nachmittages bestätigte, haben die Schwelmer Basketballer aufs richtige Pferd gesetzt. Allerdings können sie die erste Runde im Kampf um die ProB-Meisterschaft nur mit Auflagen durchführen – beispielsweise mit bis maximal 1000 Personen. Das war übrigens auch eine Option, die die Schwelmer noch am Montag durchgespielt hatten. Die Option, das Kontingent auf tausend Menschen zu beschränken.

Im Erlass, der nach einer Konferenz der Staatssekretäre der NRW-Landesregierung in Düsseldorf verfasst und an die kommunalen Verwaltungen am Dienstagnachmittag verschickt wurde, heißt es unter anderem: „Grundsätzlich ist es möglich, Veranstaltungen mit weniger als 1000 erwarteten Teilnehmern beziehungsweise Besuchern durchzuführen, unter Auflagen zu erlauben oder das Format anzupassen“.

Die NRW-Landesregierung hat mit selbem Erlass die Verantwortung in die Händen der lokal handelnden Personen gelegt, denn „ab sofort haben die zuständigen Behörden im Zusammenwirken mit Veranstaltern (...) die jeweils konkret zu ergreifende Maßnahme zu ermitteln“. Wie sich das genau auf den kommenden Samstag auswirken wird, lässt sich allerdings noch nicht genau sagen. Zwischen den Verantwortlichen von den EN Baskets, Kreis und der Stadt Schwelm laufen die Gespräche. „Wir müssen uns eng mit den Behörden abstimmen und die Rahmenbedingungen sowie Vorkehrungsmaßnahmen abstecken“, hieß es gestern Nachmittag in den sozialen Medien auf der Seite der EN Baskets Schwelm.

Für die EN Baskets Schwelm, aber auch für die weiteren Sportvereine unserer Region, die am Wochenende an sportlichen Veranstaltungen beteiligt sind, gilt: „Eine Veranstaltung also mit weniger als 1000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern ist – wie bisher – eine individuelle Einschätzung der örtlichen Behörden der Veranstaltung erforderlich, ob und welche infektionshygienischen Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Dabei sind die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zu beachten“, schreibt die Kreisverwaltung am frühen Abend.

Maßnahmen zur Sportlerehrung

Eine der geeigneten Maßnahmen hat der Kreis selbst getroffen. Diese hatte sich am gestrigen Dienstagabend gezeigt, als der Kreis die EN-Sportlerinnen und -Sportler sowie -Mannschaften im Foyer der Stadtwerke Witten ehrte. Eine Lokation mit engen Stuhlreihen, in denen Sportler, Offizielle und Besucher eng neben- oder hintereinander sitzen. Dort hatte jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sowie jeder Gast seine Kontaktdaten zu hinterlegen. Auf einem Zettel, es konnte auch die Visitenkarte sein, die in eine Box – einer Wahlurne gleich – gesteckt wurde. Würde tatsächlich ein Verdachtsfall zum Coronavirus aufkommen, kann so der Personenkreis für etwaige Quarantäne-Empfehlungen oder -Anordnungen konkret angesprochen werden. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Landrat Olaf Schade. „Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir die Box, in der die Zettel sind, in den Schredder verschwinden lassen können. Dass bei dieser Veranstaltung kein Verdacht auf Coronavirus aufkommen wird.“

Übrigens bedeutet der Erlass zum einen, dass die zuständigen Behörden Veranstaltungen, zu denen mehr als 1000 Menschen erwartet werden, grundsätzlich abzusagen haben. Davon ist in der heimischen Sportszene aber nicht auszugehen.

Der Erlass birgt allerdings auch keinen Freibrief für alle Veranstaltungen, denen weniger als 1000 Menschen beiwohnen werden. Schließlich sind geeignete Maßnahmen zu erarbeiten, um ein Verbreiten des Virus zu vermeiden. Überdies ist auch nicht vom Tisch: Alternativ können die Behörden beispielsweise bei sportlichen Großveranstaltungen eine Durchführung gänzlich ohne Zuschauer prüfen. Ein Sport-Funktionär, der nicht genannt werden will, bringt dies wie folgt auf den Punkt: „In einer Telefonzelle mit fünf Personen ist die Ansteckungsgefahr größer als auf einem Sportplatz mit 100 Personen.“