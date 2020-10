Trauer um Gevelsberger VfL-Torjäger Hermann Heringhaus

Trauer bei den heimischen Fußballern: Hermann Heringhaus ist 73-jährig verstorben. Er gilt als einer der wichtigsten Spieler beim größten Erfolg des VfL Gevelsberg. Einem „Bomber der Nation“ wie Gerd Müller (FC Bayern München) gleich, sorgte Hermann Heringhaus für die meisten, für die entscheidenden, vor allem eindrucksvollen Treffer in der Saison 1975/1976, als der VfL Gevelsberg um Trainer Dieter Buschmann Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga wurde. Unnachahmlich war die Wucht, mit der Hermann Heringhaus stets für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgte. 1978 folgte der Aufstieg in die Oberliga – der damals dritthöchsten in Deutschland nachdem der Verband die Ligen neu strukturiert hat.

„VfL, Superstar“ – so stand es auf dem Plakat, so haben es die Fans gleich der Melodie von „Jesus Christ, Superstar“ gesungen, als im Mai 1976 der Verbandsliga-Aufstieg gelang. Foto: Kurt Keil / Archiv

Vom TuS Ennepetal kommend wurde er im Gevelsberger Stadion Stefansbachtal schnell heimisch, spielte für den VfL bis in der Oberliga. Respekt, manchmal auch Angst, flößte der Torjäger oft den gegnerischen Spielern allein durch seine körperliche Präsenz ein. Auch nach seiner „aktiven“ Karriere, als Heringhaus für weitere Erfolge für die Alte-Herren des VfL Gevelsberg sorgte.

Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Der größte Erfolg fand die Krönung in dem 23. Mai 1976, als der VfL Gevelsberg im Auswärtsspiel in Castrop-Rauxel alles klar machte, als es bei der Rückkehr in Gevelsberg einen unvergessenen Corso durch die Innenstadt gab – mit Empfang beim Bürgermeister, mit großer Fete im und vor dem damaligen Vereinslokal „Zum alten Postwagen“. Es war ein großer Moment in der Geschichte der Fußball-Abteilung des VfL Gevelsberg, an der Hermann Heringhaus unmittelbar beteiligt war.

Heringhaus flankt, Benfeld trifft zum 2:0

Im entscheidenden Spiel in Castrop-Rauxel sorgte Heringhaus mit einer Flanke dafür, dass Joachim „Wosab“ Benfeld das entscheidende 2:0 erzielte. Zuvor hatte Vorstopper Bernd Becker per Kopf nach einem Freistoß von Werner Boss die 1:0-Führung besorgt. Beide Treffer fielen noch vor der Pause. Unter den etwa 3000 Zuschauern waren locker 2000 mitgereiste Gevelsberger Schlachtenbummler. Nach einem Empfang im Rathaus schloss sich eine Triumphfahrt in Gevelsberg an. Danach feierte die Mannschaft mit etwa 3000 Menschen rund um das Vereinslokal „Zum Alten Postwagen“.

Glückwünsche unmittelbar nach dem 2:0-Sieg bei der SG Castrop erhielt der VfL Gevelsberg um Hermann Heringhaus (4.v.r.). Foto: Kurt Keil / Archiv

Neben Hermann Heringhaus zählten zur Meistermannschaft noch die Torhüter Uli Kan und Jürgen Mündelein sowie Lothar Lekzut, Bernd Becker, Harald Heinzer, Thomas Braun, Lothar Hucklenbroich, Jürgen „Noppi“ Homberg, Joachim „Wosab“ Benfeld, Horst Woysch, Wolfgang Onasch, Werner Boss, Laszlo Tot, Günther Kötting, Peter Schweers und Istvan Bakos sowie Masseur Waltenberg. Dieter Buschmann war der Trainer, Karl-Friedrich „Kalli“ Trost der sogenannte Manager, „Johnny“ Kratz der Betreuer.

„Erschüttert und völlig fassungslos stehen wir vor dem, was wir nicht begreifen können. Ganz still und ohne ein Wort gingst Du von Deinen Lieben fort. Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen“, haben Ehefrau Ursula und Sohn Maik als Trauerspruch gewählt. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 29. Oktober, um 11.30 Uhr in der Kapelle des Zentralfriedhofes Gevelsberg-Berge statt.