Transfer-Hammer: Oberdorf wechselt zum FC Bayern München

Gevelsberg Was sich in den vergangenen Tagen andeutete, ist nun fix: Die Gevelsberger Fußball-Nationalspielerin wechselt zum größten Konkurrenten.

In den vergangenen Tagen hatte sich das bereits angedeutet, jetzt steht offiziell fest: Die Gevelsbergerin Lena Oberdorf verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt zum größten nationalen Rivalen vom FC Bayern München. Damit trennt sich auch das Duo der beiden bisher in Wolfsburg so erfolgreichen Gevelsbergerinnen Oberdorf und Alexandra Popp. Die 22-Jährige Oberdorf erhofft sich durch den Wechsel nach München den nächsten Entwicklungsschritt in ihrer noch jungen Laufbahn.

„Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen“, sagt Oberdorf in einer Pressemitteilung des FCB. Zudem haben ihr die Verantwortlichen aufgezeigt, wo ihre Potenziale liegen und wo noch Verbesserungspotenzial liegt. „Ich denke, ich bin noch keine komplette Spielerin, da möchte ich aber hinkommen“, so Oberdorf.

Im März spielt Oberdorf noch gegen Bayern

2020 wechselte die beim TuS Ennepetal und der TSG Sprockhövel ausgebildete Gevelsbergerin von der SGS Essen nach Wolfsburg, wo sie insgesamt drei Mal den DFB-Pokal und einen Meistertitel feiern konnte. Ihr neuer Vertrag in München gilt nun bis 2028, ein erstes Aufeinandertreffen nach Bekanntgabe des Wechsels gibt es am 23. März, wenn Wolfsburg und München im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga aufeinander treffen. „Bis Sommer werde ich für den VfL Wolfsburg weiterhin alles geben und freue mich dann auf die neue Herausforderung“, so Lena Oberdorf.

