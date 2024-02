Trainerwechsel bei Ennepetal II: „Das war schon ungewohnt“

Ennepetal Ein Mitspieler wird Trainer und der Trainer wird Mitspieler: So schaut Kevin Herter auf die Personal-Rochade beim Bezirksligisten.

Von außen betrachtet wirkt das schon ein wenig konfus, was sich personell in diesem Winter beim Fußball-Bezirksligisten TuS Ennepetal II abgespielt hat. Mit Leon Enzmann rückte ein bisheriger Spieler auf die Trainerbank, sein Vorgänger Marius Hornschuh hingegen wechselte von der Trainerbank wieder auf das Spielfeld. Für die Spieler ist das allerdings kein Problem, wie Kevin Herter versichert.

Der Mittelfeldspieler der Ennepetaler Reserve ist ein echter Dauerbrenner. In jedem der 16 Spiele stand er bisher auf dem Rasen, gerade einmal 119 Minuten verpasste er wegen Auswechslungen. Beim Spiel am Sonntag beim SC Berchum-Garenfeld (15.30 Uhr) wird er sich wieder nicht zurückhalten, auch wenn ihm eine Sperre droht. Vier Gelbe Karten kassierte Herter in dieser Saison. „Oft waren das taktische Fouls“, sagt er.

Herter lobt Enzmanns erste Wochen als Trainer

Ob diese am Sonntag notwendig werden, wird sich zeigen. Die Partie beim Landesliga-Absteiger wird die zweite unter der Leitung von Leon Enzmann sein, der zum Auftakt seiner Trainer-Karriere einen furiosen 5:2-Sieg bejubeln konnte. „Er gibt uns einige taktische Sachen mehr mit, bisher macht er einen super Job“, sagt Herter über den Trainer-Novizen. Enzmann komme dabei natürlich auch seine Erfahrung zugute, die er zu aktiven Zeiten im höherklassigen Amateurfußball gesammelt habe.

Die Gewöhnung an den Trainer Enzmann verlief ohne größere Probleme, der Ex-Mitspieler hole laut Herter zudem auch immer wieder Feedback bei den Spielern ein. So auch bei Ex-Trainer Marius Hornschuh, der aus privaten Gründen kürzertrat und nun wieder die Fußballschuhe schnürt. „Das war schon etwas ungewohnt für uns“, gibt Herter zu, der sich aber auch gleichzeitig darüber freut, dass sein Team einen Spieler wie seinen Ex-Trainer als „Bereicherung“ dazugewonnen hat.

