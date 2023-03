Trainer hört auf: Alles Wichtige zum Kreisliga-Wochenende

Schwelm. Wie geht es bei Ararat nach der Tätlichkeit weiter? Was steckt hinter Sprockhövels Defensivproblemen? Der Kreisliga-Spieltag im Überblick

Am Sonntag steigt der 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 – alle wichtigen Informationen, Hintergründe und Personalien haben wir für Sie kompakt zusammengefasst.

Hiddinghauser FV – VfL Gennebreck

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Hiddinghausen.

Direkter Vergleich: Das Hinspiel gewann der VfL Gennebreck knapp mit 3:2.

Einordnung des Spiels: Es ist das Kellerduell der Kreisliga: Der Letzte Hiddinghausen trifft auf den Vorletzten aus Gennebreck. Doch die Hiddinghauser machen sich trotz der roten Laterne keinen Stress mehr im Abstiegskampf. „Wir haben den Druck rausgenommen, dass wir unbedingt in der Liga bleiben müssen. Es ist ein Hobby, es geht nicht ums Geld oder solche Sachen, sondern wir wollen alle Spaß haben. Es wäre falsch, mit der Peitsche rumzulaufen“, erklärt Hiddinghausens Trainer Sinischa Schneider. Zudem soll der Vorstand dem Team und den Coaches das Vertrauen ausgesprochen haben. Die Mannschaft soll auch bei einem Abstieg zusammenbleiben.

SC Obersprockhövel III – SpVg. Linderhausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 15.15 Uhr am Schlagbaum.

Direkter Vergleich: Linderhausen lag im Hinspiel zur Halbzeit mit 0:2 zurück, drehte nach der Pause das Spiel noch und gewann mit 3:2.

Einordnung des Spiels: Das Duell von vor einem halben Jahr ist in Linderhausen noch sehr präsent. „Wir haben richtig schlecht gespielt und mussten in der Halbzeit Tacheles reden. Die Mannschaft hat sich nicht am Riemen gerissen. Das war eine der schlechtesten ersten Hälften, seit ich in Linderhausen Trainer bin“, erinnert sich Übungsleiter Marc Dülm in deutlichen Worten. Entsprechend sind er und seine Mannschaft gewarnt und wollen es dieses Mal von Beginn an besser machen gegen den Aufsteiger. „Wir haben den Finger noch mal gehoben und gewarnt, was im Hinspiel gewesen ist“, sagt Dülm.

SuS Volmarstein – SV Ararat Gevelsberg

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr an der Köhlerwaldstraße.

Direkter Vergleich: Im Hinspiel setzte sich Ararat mit 4:2 gegen Volmarstein durch.

Einordnung des Spiels: Vor diesem Spieltag steht bei Ararat Gevelsberg im Fokus, wie der Klub mit der Tätlichkeit seines Spielers Vedat Bingöl umgehen wird. Vergangene Woche schlug dieser einem Spieler des TuS Ennepetal II gegen den Kopf, sah dafür aber keine Karte, weil die Aktion vom Schiedsrichter übersehen wurde. Im Anschluss wurde der Gevelsberger wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Nun stellt sich doppelt die Frage, ob Bingöl in Volmarstein spielen wird. Zum einen ist offen, ob er fit ist, zum anderen ist unklar, ob der Verein seinem Spieler eine Denkpause verpassen wird. Ararat äußerte sich bisher nicht zu der Thematik.

FC Gevelsberg-Vogelsang – TSG Sprockhövel II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken.

Direkter Vergleich: Im Hinspiel gewann Sprockhövel knapp mit 1:0. In der vergangenen Serie setzten sich beide Teams je einmal mit 4:1 durch.

Einordnung des Spiels: Die TSG hat mit einer deutlich wackligeren Defensive als noch in der Hinrunde zu kämpfen. In diesem Jahr kassierte die TSG mit acht Gegentoren bereits genauso viele, wie in der gesamten ersten Saisonhälfte – und das in nur fünf Partien. In jeder Begegnung seit der Winterpause kassierte die TSG mindestens ein Tor. „Ich sehe bei uns absolut kein Defensivproblem. Wir hatten in der Hinrunde oft Glück, in diesem Jahr ist uns das abhandengekommen und wir werden oft mit der ersten Chance des Gegners bestraft“, sagt Trainer Christian Kalina.

RW Rüggeberg – TSG Herdecke

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Rüggeberg.

Direkter Vergleich: Im Hinspiel fuhr Rüggeberg einen 2:1-Sieg ein.

Einordnung des Spiels: Für die Rüggeberger ist die beste Saisonplatzierung in der Kreisliga A seit Vereinsbestehen in diesem Jahr greifbar. Eine starke erste Saisonhälfte (Platz sechs) haben die Rot-Weißen nun mit einem noch stärkeren Auftakt in das neue Jahr getoppt. Aus den fünf Partien holten sie vier Siege, spielten nur einmal remis. Mit den guten Ergebnissen haben sie sich auf den dritten Rang vorgearbeitet. Auf ihre Verfolger Linderhausen haben sie derzeit zwei, auf Vogelsang fünf Punkte Vorsprung. Bisher war der vierte Rang die beste Saisonplatzierung von RWR. In den Spielzeiten 2012/13 sowie 2014/15 landeten sie auf dem vierten Tabellenrang.

SC Wengern – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Brasberg.

Einordnung des Spiels: Gevelsberg II ist seit acht Spielen sieglos. Zuletzt verlor der FSV mit 0:1 gegen das Schlusslicht Hiddinghausen. Gegen Wengern soll nun die Wende her. „Ich denke, dass wir jetzt einen guten Schlussspurt hinlegen und vielleicht schon gegen Wengern den ersten Sieg wieder einfahren werden“, sagt Wolfgang Hamann, Sportlicher Leiter des FSV.

FC Wetter II – TuS Hasslinghausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 12.30 Uhr am Hakortberg.

Einordnung des Spiels: Der FC Wetter II und Trainer Marius Pownug werden sich im Sommer trennen. „Ich gehe nicht im Bösen, wir hatten eine sehr schöne Zeit“, stellt der Coach klar, der seit elf Jahren im Verein ist. Bis zum Saisonende wird Pownug weiterhin die Reserve trainieren. Ein Nachfolger für die kommende Spielzeit steht bis jetzt noch nicht fest.

