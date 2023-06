TKC Gevelsberg: Pleite in eigenen Räumen kostet die Spitze

Gevelsberg. Der größte Spieltag in der Vereinsgeschichte endet sportlich nicht so, wie sich das die Tipp-Kicker vom TKC im Vorfeld erhofft hatten.

Es war die bisher größte Veranstaltung, die der TKC Gevelsberg in seiner heimischen Spielstätte ausgetragen hat. Als Tabellenführer der 2. Tipp-Kick-Bundesliga Südwest nahm sich der Aufsteiger zudem viel vor. So froh alle Beteiligten über die Rahmenbedingungen des Heimspieltags waren, den sportlichen Ausgang werden sie erst einmal verkraften müssen.

Die umgebaute Mietwohnung in der Schillerstraße, die die Vereinsmitglieder die "Mamma Mia-Arena" nennen, wurde eigens für den dritten von vier Spieltagen der aktuellen Saison hergerichtet. Über mehrere Räume fanden sich 28 Spieler, Verantwortliche und Zuschauer am Sonntagvormittag zusammen. Ligentechnisch war es das höchste Spielniveau, was je in der Vereinsgeschichte der Gevelsberger auf heimischen Boden ausgetragen wurde. „Nur unsere Ergebnisse sind sehr ärgerlich", meint der TKC-Vorsitzende Siggi Gies.

Pulice gibt Führung noch aus der Hand

Los ging es für den TKC gegen die Headbangers Balingen. Die Auftaktpartie entschieden die Gevelsberger dank einer souveränen Mannschaftsleistung mit 22:10 für sich. Im zweiten Spiel des Tages zwischen den beiden Gästen, verlor Balingen erneut mit 10:22, diesmal gegen den TKC Hirschlanden II.

Dieser setzte sich auch in der finalen Partie gegen Gevelsberg mit 17:15 durch. Die Gastgeber verloren mit dem Schlusspfiff. In den letzten beiden Partien führten sie an beiden Platten. Eigengewächs Ivan Pulice gab eine 6:4-Führung noch aus der Hand und musste sich mit 6:7 gegen Stefan Poetsch, den besten Spieler auf Hirschlandener Seite geschlagen geben. Mann des Tages bei den Gevelsberger war Olaf Holzapfel, der mit Bundesliga-Erfahrung aus Hannover den TKC unterstützt und seine Spiele mit 7:1 und 6:2 gewann. Auch sein Teamkollege Oliver Reupke überzeugte mit seinen Einzelergebnissen.

Gevelsberg will jetzt All-in gehen

Der direkte Liga-Konkurrent Wasseralfingen ist der große Gewinner des Spieltags. Sie gewannen beide ihrer Partien und klettern damit an die Tabellenspitze. „Aus eigener Kraft ist der Aufstieg nicht mehr machbar. Wir müssen am letzten Spieltag All-In gehen", so Gies. Gegen Kaiserslautern und Waltrop müssen zwei Siege her. Gleichzeitig muss die Konkurrenz Punkte liegen lassen. Bis dahin hat der TKC viel Zeit, sich neu zu sammeln. Der vierte und letzte Spieltag der Saison findet nach der Ferienzeit am 24. September in Bochum statt. "Die Enttäuschung ist natürlich jetzt groß, aber andererseits sind wir auch ein Aufsteiger", betont Gies. Trotzdem nehmen die Gevelsberger am letzten Spieltag alle Motivation zusammen, um vielleicht doch noch etwas möglich zu machen.

