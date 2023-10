TKC Gevelsberg beendet Premieren-Saison auf Platz drei

Marcus Möller in Aktion. Er ist der Topspieler des TKC Gevelsberg in dieser Zweitliga-Saison.

Gevelsberg. Im ersten Zweitligajahr überhaupt verpasst der TKC Gevelsberg die Vize-Meisterschaft hauchdünn. Das Aufgebot für die neue Saison steht bereits.

Ganz zur Sensation hat es für den TKC Gevelsberg in seiner ersten Saison in der zweiten Tipp-Kick-Bundesliga nicht gereicht, dennoch ist die Freude über den erreichten dritten Platz nach dem Aufstieg im Vorjahr groß. In der neuen Spielzeit will das Team dann neu angreifen – viel verändern wird sich im Aufgebot der Gevelsberger dabei nicht.

Rein rechnerisch war der Sprung auf den ersten Tabellenplatz drin für die Gevelsberger, die am dritten Spieltag in eigener Spielstätte wichtige Punkte hatten liegen lassen. Spitzenreiter Wasseralfingen gab sich aber auch am letzten Spieltag in Bochum keine Blöße und gewann sein Spiel gegen Absteiger Balingen deutlich. In der Einzelwertung stellten die Aalener Vorstädter drei der besten vier Spieler, insgesamt verlor der Aufsteiger kein einziges Spiel und musste nur ein einziges Mal die Punkte teilen.

Auch der TKC Gevelsberg musste sich dieser Überlegenheit am zweiten Spieltag beugen und am Saisonende nun mit einem starken dritten Platz begnügen. Grund dafür war die 14:18-Niederlage gegen den TKC Kaiserslautern am letzten Spieltag, der zuvor deutlich gegen Waltrop gewonnen hatte und damit am TKC in der Tabelle vorbeizog. Ihren letzten Auftritt in dieser Saison gestalteten die Gevelsberger dann noch einmal deutlich, in dem sie sich mit 24:8 gegen Preußen Waltrop durchsetzten. „Wir können sehr zufrieden mit der Saison sein. Am Ende haben wenige Punkte den Ausschlag gegeben, mit ein wenig mehr Glück hätte es auch für ganz oben gereicht“, sagte der Vorsitzende Siggi Gies.

Neuer Angriff mit Ziel Aufstieg

Derweil sind die Planungen für die kommende Saison bereits abgeschlossen. Dann soll es mit Oliver Reupke, Olaf Holzapfel, den beiden Eigengewächsen Nils Mettegang und Ivan Pulice, Topspieler Marcus Müller und Zugang Alexander Wrobel einen neuen Angriff auf das anvisierte Ziel Bundesliga-Aufstieg geben. Das Team verlassen werden hingegen Joachim Buß, Oliver Dransfeld und Tobias Nickel, die alle drei dem Verein aber erhalten bleiben werden und dafür sorgen sollen, dass die zweite Mannschaft in der kommenden Regionalliga-Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreicht.

Als nächstes großes Event beim TKC Gevelsberg steht am 19. November die Vereinsmeisterschaft in den Räumlichkeiten in der Schillerstraße 13 an. „Das wird ein sehr stark besetztes Turnier“, freut sich Siggi Gies, der selbst Rekord-Vereinsmeister ist. Mit 20 Spielern ist die 25. Auflage die teilnehmerstärkste Vereinsmeisterschaft in der Klubhistorie, aktueller Titelträger ist Nils Mettegang.

