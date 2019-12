Titelverteidiger ist die Endstation

Es ist schon eine irre Atmosphäre, wenn in der Schalker Arena nicht Fußball gespielt wird, sondern Kunstschnee und die Biathlon-Show im Fokus stehen. Im emotionalen Mittelpunkt vor 46.421 Fans und mehr als fünf Millionen TV-Zuschauern der Auftritt von Laura Dahlmeier. Doch nicht nur Langlaufski und Gewehr sorgten für Spaß und Spannung – nein, auch der Schnee an sich hatte es in sich. Die Athleten der Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft hatten die Fans auf ihrer Seite.

Finalisten spielen im Stadion

Allerdings kommen nur die Finalisten der Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft in den Genuss der großen Kulisse. Denn die Spiele bis einschließlich des Halbfinals gehen im Schalker Winterdorf vor der Arena in Szene. Nur für das Finale ziehen die Schneeball-Athleten in die Arena. Uwe Jöns kennt das irre Gefühl, vor einer großen Kulisse zu Werfen. Nur diesmal bedeutete das Halbfinale die Endstation.

Platz drei ist es geworden. Das Wuppertaler Team „2fast4you“ um den Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Gevelsberg, Uwe Jöns, hat sich bei den Schneeballwurf-Weltmeisterschaften an der Gelsenkirchener Arena prima verkauft. Bis zum Halbfinale hatten die Jungs um den bereits vierfachen Titelträger Jöns – allerdings mit einem anderen Team – alle sechs Spiele gewonnen. „In einem starken Teilnehmerfeld“, wie Jöns betont. 24 Teams waren diesmal insgesamt am Start.

Nur ein Spiel verloren – im Halbfinale

Gegen den erfolgreichen Titelverteidiger „Schneeballwurfmaschinen“ aus Kiel ging das einzige Spiel verloren – im Halbfinale. Vize-Weltmeister wurden übrigens die Lokalmatadore der „S04-Handballer“. Als Gruppenerster mit drei Siegen und 197:156 Treffern war die Jöns-Truppe „2fast4you“ ins Achtelfinale eingezogen und gewann diesen Durchgang in der Verlängerung mit 78:66 (54:54) gegen die „Teutonischen Schneelawinen“.

Im Viertelfinale gab es einen souveränen 92:80-Sieg gegen die „Snowturtles“, aber im Halbfinale musste „2fast4you“ seinem Gegner, den „Schneeballwurfmaschinen“ aus Kiel, die sich später erneut den Titel holten, gratulieren. 90:102 hieß es am Ende nach 48:48-Halbzeitstand. „Da haben wir etwas abgebaut“, berichtet Uwe Jöns. Im Spiel um Platz drei siegte seine Truppe mit 84:78 gegen die Vlothoer Frosty’s. „Wir sind sehr zufrieden“, fasste Uwe Jöns nach dem Wettbewerb „auf Schalke“ zusammen. Im Team stand auch FSV-Spieler Lennard Jöns, der Sohn des Trainers.

Kräfte lassen langsam nach

Zuletzt hat Uwe Jöns vor zwei Jahren den WM-Titel geholt, den vierten in seiner Karriere. Damals wie heute waren die Scheinwerfer auf das kleine Spielfeld gerichtet, als das Endspiel in Szene ging. Zuschauer in der Arena feuern die Schneeballwerfer lautstark an. Jöns kennt das Gefühl, wenn erbittert gekämpft wird, aber mit der Zeit die Kräfte langsam schwinden. Und immer wieder formen die Jungs den Schnee, feuern.

Karriere beginnt vor elf Jahren

Begonnen hat Uwe Jöns seine „Schneeball-Karriere“ mit seinen Freunden Holger Schultheis aus Wuppertal und Uwe Aßmann aus Remscheid. Es war vor elf Jahren in Winterberg. Ein fünfter und zwei dritte Plätze sprangen für das Trio heraus, ehe die Veranstaltung für drei Jahre pausierte. Vor fünf Jahren – also in 2014 – gab es die Neuauflage. Diesmal größer, angegliedert an die „Biathlon World Challenge“ in der Arena auf Schalke. Es folgten vier Starts und vier WM-Titel.

Uwe Jöns kann mittlerweile von seiner Erfahrung zehren. Im Laufe seiner Weltmeisterschaften hatte er Handball-Weltmeister von 2007 zum Gegner. Anfangs hatte der Schwelmer, wie er einst betonte, nie gezielt trainiert. Als Erfolgsrezept gab er an: Augen immer auf den Gegner – auch beim Formen der Schneebälle – die Schwächen der anderen blitzschnell analysieren, ausnutzen und diese in einer möglichst hohen Frequenz abschießen.

Puls geht auf Maximum

Es entwickeln sich im Laufe eines Turniers körperliche Höchstleistungen. Einmal sechs Minuten dauern die Spiele. Das Finale hat zweimal drei Minuten zur Schneeballwerfzeit. Die Kondition wird extrem gefordert. „Nach 20 bis 30 Sekunden ist der Puls auf seinem Maximum und geht auch nicht mehr runter“, sagt Uwe Jöns.