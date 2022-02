Tischtennis-Saison abgebrochen – Sorgen um den Nachwuchs

Ennepe-Süd. Das Verständnis für die Entscheidung des WTTV ist groß. Doch die Vereine aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm hätten sich eine Ausnahme erhofft.

Nachdem die Hinrunde der laufenden Tischtennis-Saison vollständig absolviert wurde, wurde die Saison von Seiten des Westdeutschen Tischtennis Verbandes (WTTV) nun offiziell für beendet erklärt. Das bedeutet, dass die Ligen mit bisherigem Stand als Abschluss und Grundlage für die kommende Saison gelten, entsprechend demnach Auf- und Abstiege durch die Tabellenstände gegeben sind.

Der Abbruch der Saison wird dabei von den verschiedenen Vereinen unterschiedlich bewertet. Abteilungsleiter Andre Wulf vom TV Altenvoerde bewertet den Saisonabbruch auch aufgrund der immer näher kommenden Corona-Fälle positiv, auf der anderen Seite ist der „Schaden im Jugendbereich durch die fehlende Möglichkeit der Spielpraxis nicht zu verhindern.“

Größtenteils Verständnis für Abbruch

Ähnlich sieht es auch der neue Abteilungsleiter des TV Rüggeberg, Jan Kliewe: „Natürlich ist es schade, dass der Ligabetrieb dann erst wieder Richtung September diesen Jahres beginnen wird, spielen um jeden Preis ist jedoch zu viel des Guten, um den Wettbewerb zu erzwingen. Daher lässt sich der Saisonabbruch durchaus nachvollziehen. Schade ist es dennoch in jedem Fall.“

Ähnlich sieht es auch Jugendtrainer Sven Witte vom TV Lichtenplatz. „Wenn man mal an die Entwicklung der Kinder denkt ist es natürlich die falsche Entscheidung, da die im Training immer Vollgas geben, um bei den Spielen die beste Leistung zu zeigen. Meine Kids waren auch sehr traurig, als ich erzählt habe, dass die Saison abgebrochen wird. Für die Herren muss ich ehrlich sagen, dass ich die Entscheidung befürworte. Da wir alle nur zum Spaß spielen und die Gesundheit an erster Stelle stehen sollte. Für die Kinder hätte ich mir aber gewünscht, dass die Saison zu Ende gespielt wird, da aufgrund der Testung in den Schulen das Risiko eigentlich ziemlich gering ist.“

Die Einschätzung teilt Abteilungsleiter Klaus Mittelmann vom TTC Berghausen. Seine Einschätzung geht vor allem dahin, dass „gerade in den unteren Klassen durch die fehlendenden Wettkämpfe die Motivation schwinden kann, regelmäßig die Sporthalle aufzusuchen.“

