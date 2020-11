Tim Oberdorf klopft bei den Profis an

Die Umstellung war für Tim Oberdorf schon groß: Aus dem beschaulichen Sprockhövel ging es für den 24-jährigen Lehramtsstudenten aus Gevelsberg vor rund anderthalb Jahren mit seinem Wechsel von der TSG zur U23 von Fortuna Düsseldorf hinaus in die große Fußballwelt.

„Mehr Trainer, mehr Betreuer und vor allem die medizinische Abteilung ist natürlich etwas ganz anderes als noch in Sprockhövel. Auch, wenn es die TSG für ihre Mittel schon sehr gut gemacht hat damals“, erklärt der Bruder von Nationalspielerin Lena Oberdorf.

Nach seinem Wechsel zur Zweitvertretung des Traditionsvereins am Rhein fasste Oberdof sofort Fuß. Von Beginn an gehörte der Sport- und Deutschstudent zu den tragenden Säulen im Team, verpasste seitdem keine einzige Minute im Düsseldorfer Regionalliga-Team. „Dass ich sofort so viel gespielt habe, ist natürlich super und freut mich unheimlich“, sagt er bescheiden.

Die guten und konstanten Leistungen des 24-Jährigen blieben auch Profi-Trainer Uwe Rösler nicht verborgen. Schon in der ersten Länderspielpause im vergangenen Oktober berief der Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers Oberdorf in die Profi-Mannschaft, da die etatmäßigen Innenverteidiger Kevin Danso und Christoph Klarer für die U21-Nationalmannschaft Österreichs nominiert wurden.

Testspiel-Einsatz über 30 Minuten

Für die Zeit der Abwesenheit des österreichischen Duos durfte Oberdorf am Trainingsbetrieb teilnehmen. auch im Testspiel gegen Borussio Mönchengladbach kam der Innenverteidiger für 30 Minuten zum Einsatz. „Auf einmal standen mir da gestandene Bundesligaprofis wie Lars Stindl oder Breel Embolo gegenüber. Das war schon eine tolle Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde“, erinnert sich der Gevelsberger zurück.

Und während seines ersten Aufenthalts im Profiteam der Flingerner scheint Oberdorf einen guten Eindruck beim Trainerteam um Uwe Rösler hinterlassen zu haben. Denn: Auch während der aktuellen Länderspielpause trainiert der ehemalige Sprockhöveler bei den Profis mit. „Das ist natürlich eine schöne Bestätigung, aber ich bleibe da realistisch. Der Hauptgrund dafür, dass ich bei der ersten Mannschaft mittrainiere ist die Abwesenheit von Kevin Danso und Christoph Klarer“, schätzt er seine Situation ein.

Bis die U-Nationalspieler Österreichs ins Düsseldorfer Mannschaftstraining zurückkehren, nimmt Oberdorf zunächst weiter an den Einheiten des Zweitliga-Kaders teil. Über den Unterschied zum Training bei der U23 der Fortuna sagt er: „Der größte Unterschied ist vermutlich die Fehlerquote im Training. Bei den Profis passieren kaum Fehler, das steigert dann natürlich auch die Intensität der Einheit. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, mit den Profis zu trainieren“, erklärt er.

Was passiert, wenn Danso und Klarer wieder ins Düsseldorfer Mannschaftstraining einsteigen, darüber macht sich der Gevelsberger derzeit noch keine Gedanken. „Ich bin Spieler der zweiten Mannschaft und konzentriere mich auf die Aufgaben dort. Was in Zukunft passiert, kann man nicht absehen“, erklärt er.

Fokus liegt auf Regionalliga-Team

Fokussieren will sich der Innenverteidiger zunächst weiter auf seine Aufgaben in der Düsseldorfer Zweitvertretung. Dort wurde Oberdorf durch seine konstanten Leistungen im vergangenen Sommer zum Kapitän ernannt. Und das, obwohl unter anderem Vereinslegende Oliver Fink seit dem vergangenen Sommer in der Flingerner Reserve spielt. „Das ist eine tolle Bestätigung, aber ich muss sagen, dass es mir meine Mannschaftskollegen sehr leicht machen, das Amt auszuüben. Die Jungs ziehen alle voll mit und geben auf dem Platz richtig Gas“, so Oberdorf.

Mit dem Gevelsberger Kapitän läuft es für die Fortuna-Reserve in dieser Spielzeit auch noch richtig gut: nach zwölf Spieltagen steht man mit 25 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz - nur drei Punkte von Spitzenreiter Rot-Weiß Essen entfernt. Warum es derzeit so gut läuft, erklärt Oberdorf so: „Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen, die auf dem Platz super miteinander funktioniert. Jeder gibt richtig Gas und will immer das Maximum herausholen“, lobt Oberdorf seine Mitspieler.

Lob für Fortuna-Legende Oliver Fink

Großen Anteil am aktuellen Erfolg hat nach Meinung von Oberdorf auch Ex-Profi Oliver Fink: „Mit ihm zusammen zu spielen, ist einfach herausragend. Er ist immer der erste am Trainingsgelände und der letzte, der den Platz verlässt. Von seiner Einstellung zum Sport können sich die jüngeren Spieler ein Beispiel nehmen. Er lebt die professionelle Einstellung einfach vor“, so Oberdorf über den 35-Jährigen Fink.

Wie es für den Ex-Spieler der TSG Sprockhövel längerfristig beim Traditionsverein aus Düsseldorf weitergeht, will er nicht beurteilen. Am kommenden Wochenende trifft Oberdorf mit der Düsseldorfer U23 zunächst auf Drittliga-Absteiger Preußen Münster. „Das wird ein schweres Spiel, daher müssen wir uns in den kommenden Tagen auf einen starken Gegner vorbereiten“, erklärt er. Und wer weiß? Vielleicht werden die Gegner in Zukunft für Oberdorf auch noch ein Stück stärker.