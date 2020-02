Thamm kommt die Absage zu spät

Ennepetal/Ahlen. So oder so hätte Ennepetal das Gastspiel in Ahlen nicht bestritten. Die Gesundheit geht vor – sagen Trainer, Sportlicher Leiter und Vorsitzender.

Der Start nach der Winterpause ist für den TuS Ennepetal in der Fußball-Oberliga um eine Woche verschoben. Das Gastspiel beim Tabellendritten RW Ahlen ist genauso wie sieben weitere Begegnungen ausgefallen – Sturmtief „Sabine“ sei dank. Wäre es nach Ennepetals Trainer Alexander Thamm gegangen, hätte der Verband beziehungsweise die Staffelleitung bereits am Freitag den Spieltag abgesagt.

Eindeutige Vorhersagen

„Die Vorhersagen waren eindeutig. Keiner der Gästespieler an diesem Spieltag wäre ohne Risiko nach Hause gekommen. Das war allerdings am Freitag schon klar, da hätte es die Absage bereits geben müssen“, so Alexander Thamm. Der Trainer betont, dass der Fußball auch in der Oberliga immerhin noch ein Hobby sei – ein fantastisches Hobby. Das hat aber auch zur Folge, dass den Kickern kein großes Risiko zugemutet werden darf. „Wir haben Familienväter in der Mannschaft. Die sagen ihren Kindern, dass sie bei dieser Wetterlage zuhause bleiben sollen. Und sie selbst setzen sich einer derartigen Gefahr aus? Das kann nicht sein“, findet Alexander Thamm

Absage am Sonntag gegen 10.30 Uhr

Am späten Sonntagvormittag, gegen halb Elf, kam schließlich die Absage durch den Verband für den kompletten restlichen ersten Spieltag nach der Winterpause. Am Samstag zuvor hatten Paderborn II und Herne sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. „Und selbst diese Absage am Sonntagmorgen war meines Erachtens zu spät“, so Thamm. Schließlich seien Spieler bereits unterwegs zu den jeweiligen Treffpunkten gewesen – nicht nur Ennepetaler Spieler. „Unsere Spieler sind zuhause geblieben“, so Thamm. „Denn uns war klar, dass wir nicht spielen werden. Und es freut mich sehr, dass ich mit Thomas Riedel und Michael Peiniger eine Sprache spreche.“ So hatten Trainer, Sportlicher Leiter und Vorsitzender früh gemeinsam beschlossen, nicht in Ahlen anzutreten.

„Wir hätte die drei Punkte Ahlen geschenkt. Uns ist die Gesundheit der Spieler wichtiger. Daher hatten wir vor der generellen Absetzung unseren Spielern bereits gesagt, dass sie zuhause bleiben sollen“, sagt Alexander Thamm über das Wochenende – und blickt gleichzeitig wohlwollend nach Sprockhövel. Denn die dortige TSG „hat die etwa zweistündige An- und dann auch Abreise von Wiedenbrück gesehen und dem Spitzenreiter daher rechtzeitig abgesagt. Das war vernünftig“, so Alexander Thamm.

„Eberhard“ verursacht Abbruch

Wegen eines Orkantiefs hatte der TuS Ennepetal bereits eine Absage. Genauer: einen Spielabbruch. Das Tief „Eberhard“ hatte im März vorherigen Jahres weitestgehend den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen lahm gelegt. In der Fußball-Oberliga waren wegen der Witterung drei Spiele erst gar nicht angepfiffen worden, zwei weitere mussten die Unparteiischen im Laufe der 90 Minuten abbrechen. Darunter auch die Partie des TuS Ennepetal gegen den SC Paderborn II – zum großen Ärger, zur großen Wut der Gäste. Denn gerade mal eine Minute zuvor hatten die Ostwestfalen die 2:1-Führung erzielt – mit der Aussicht, die letzten 38 Minuten mit ordentlich Rückenwind zu agieren.

„Sabine“ in Sprockhövel, wo die TSG die Partie gegen Spitzenreiter SC Wiedenbrück frühzeitig abgesagt hat – vor der des Verbandes. Foto: Feuerwehr Sprockhövel

Grundsätzlich gab es allerdings keinen Zweifel an der Entscheidung von Schiedsrichterin Nadine Westerhoff. „Beim Standard bleibt der Ball nicht liegen“, schrieb sie vor einem knappen Jahr unter anderem in den Bericht zum Abbruch. Gleich zweimal wurde dies frappierend deutlich. Erst, als Deniz Yasar zum Freistoß für Ennepetal schritt. Es dauerte gut und gerne drei Minuten, ehe der Ball etwa 20 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse tatsächlich unbewegt liegen bleibt. Umgekehrt blieb nach einem Freistoßpfiff der Ball nur mithilfe eines SCP-Spielers ruhig liegen. Die Fußspitze hielt das Spielgerät ruhig. Der Freistoß wird in die Ennepetaler Mauer gedroschen, der Ball kullerte in den Strafraum, die Ennepetaler Abwehr ist völlig desorientiert und Dominik Bilogrevic kann völlig freistehend und mühelos zur 2:1-Führung der Gäste einnetzen. Kurz danach erfolgte der Spielabbruch. Eine richtige Entscheidung zum ungünstigen Zeitpunkt.

Erinnerung an Ahlen

Doch Alexander Thamm fühlte sich mit der Spielabsage in Ahlen nicht an den Abbruch gegen Paderborn II erinnert. Vielmehr dachte der Ennepetaler an den letzten Spieltag der Vorsaison, als es sowohl für Ahlen als auch für die Klutertstädter um nichts mehr ging, es aber „dennoch ordentlich gerappelt hatte“, so Thamm. „Ich habe oft im Vorfeld des schließlich abgesagten Spiels daran gedacht.“ Im Mai 2019 schloss Ahlen die Saison mit dem 5:2-Sieg gegen Ennepetal ab.